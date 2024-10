‘Craques da bola’ junta atletas, treinadores, dirigentes, árbitros e demais agentes do futebol

E eis que é chegada a hora da entrega de prémios ‘Craques da Bola’, cerimónia que acontece neste final de tarde, princípio de noite, no hotel Pestana Carlton Madeira, no Funchal. O evento, promovido pelo DIÁRIO em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira, distingue, pelo segundo ano consecutivo, os diferentes agentes do futebol e futsal madeirense, que mais se destacaram na temporada passada (2023/24), tanto a nível regional como nacional.

A edição deste ano destaca-se por ter mais Regional, quer no masculino e no feminino, quer no futebol e no futsal. Pela primeira vez, será distinguida a Melhor Marcadora da Divisão de Honra Regional sénior de futebol feminino e também do futsal feminino. Outra novidade desta edição é estender os Prémios aos treinadores campeões regionais. Da Honra à I Divisão, passando pelo futsal. Através dos Prémios ‘Craques da Bola’, o DIÁRIO procura reforçar a aposta no reconhecimento dos escalões de formação e no trabalho desenvolvido, a esse nível, por todos os agentes desportivos.