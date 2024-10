Perante uma plateia de atletas, treinadores, dirigentes, árbitros e demais protagonistas do futebol presentes na cerimónia de entrega de prémios ‘Craques da Bola’, Ricardo Miguel Oliveira desejou aos estimados craques, que “continuem a brilhar. Sejam luz viral uns para os outros, e sobretudo para a multidão que por vezes se perde em críticas infundadas, cenas tristes, pancadarias criminosas e ódios intoleráveis. Sejam como foram os nacionalistas que acolheram na sua bancada os adeptos forasteiros em dia de mau tempo… como foi o guarda-redes do Marítimo, Gonçalo Tabuaço ainda recentemente quando eleito homem do jogo fez questão de primeiro trazer de novo à terra o eterno e admirável Daniel Guimarães…. como são todas aquelas e aqueles que, mais do que ganhar a qualquer preço, não trocam os elementares valores que herdaram no berço da humanidade por um qualquer resultado efémero”.

Para o director geral editorial da EDN e director do DIÁRIO “o futebol é muito mais do que escândalos vergonhosos e esquemas condenáveis, entrevistas mórbidas e debates arruaceiros. É festa. É vida. É compromisso”, reforçou. Para logo deixar claro que o compromisso deste matutino “passa pelo pluralismo, pois no nosso projecto editorial cabem todos os que valem pelo que fazem e não pelo nome ou emblemas que ostentam”. Mas também pela autenticidade e inovação na certeza que “o que tem valor, para além de ter preço, é garantia de credibilidade e de sucesso”, sustentou.