EB1/PE da Lombada recebe sensibilização sobre 'Riscos Naturais'

A EB1/PE da Lombada, em Ponta do Sol, recebeu Eesta quarta-feira a geógrafa Patrícia Serrão, do Centro de Formação e Desenvolvimento Geográfico da Associação Insular de Geografia (AIG), para uma acção de sensibilização sobre riscos naturais dirigida aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Esta iniciativa integra-se nos projectos 'Promover a Cidadania Ativa' e 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos', alinhados com o quadro estratégico europeu de cooperação.

A acção teve como objectivo fortalecer a consciência da comunidade escolar sobre comportamentos e atitudes que podem reduzir a exposição e vulnerabilidade a desastres naturais. Em nota informativa, a escola reforça que "a escola não é apenas um espaço dinâmico de difusão de conhecimentos, mas também um fator de integração social e formação de futuros cidadãos, participantes e responsáveis".

A nota acrescenta ainda que "na preparação dos alunos para uma vida ativa e no exercício da cidadania, o currículo escolar passou a abranger uma ampla gama de competências, com ênfase crescente em áreas como saúde, ambiente e sustentabilidade, direitos, consumo e segurança". Neste contexto, a educação para a prevenção de riscos "contribui para a construção de uma cultura de segurança, promovendo habilidades de autoproteção e atitudes responsáveis perante acidentes graves ou catástrofes".

A conferência contou com a presença das delegadas de segurança Carla Rabim e Adriana Ferreira, que foram responsáveis pela organização da atividade.