Greve dá briga entre governo e sindicatos

Representantes nacionais dos trabalhadores acusam a Administração Pública Regional de "má-fé" na gestão da paralisação prevista para hoje em vários sectores, como a Saúde e a Educação. Já o Executivo madeirense alega que não foi cumprido o prazo legal do pré-aviso de greve. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 31 de Outubro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Monumental Depois da Savoy Residence, marca consolidada no mercado imobiliário, eis que a AFA Real Estate se prepara para lançar, até ao final do corrente ano, mais um produto premium, sem fechar as portas a uma internacionalização. O anúncio foi feito, ontem, após a visita à conclusão do empreendimento Savoy Residence | Monumentalis.

Outros destaques nesta edição de quinta-feira:

Machico em choque com "tamanha crueldade" Uma esteticista, mãe de dois menores, foi assassinada com um corte no pescoço. O principal suspeito é o marido, que terá tentado se suicidar. PJ investiga o crime.

E, por fim, TVDE na Madeira já tem 190 empresas criadas Associação que representa a plataforma de transportes processa Governo Regional. Albuquerque diz que "isto aqui não é a 'Cochinchina'" e quer impor limites.

