A 25 de outubro, o Cazaquistão celebra um importante feriado nacional - o Dia da República. Este dia não é apenas uma data importante no calendário, mas também um símbolo do caminho único que o país percorreu desde que conquistou a soberania. Recorda a grandeza da nação, que, depois de ter superado muitas adversidades, se estabeleceu como um Estado independente e ocupou o lugar que lhe cabia na cena internacional.

O marco histórico associado ao Dia da República teve início em 25 de outubro de 1990, quando o Conselho Supremo do Cazaquistão adotou a Declaração de Soberania do Estado. Este evento tornou-se a base para a declaração de independência total em 1991, marcando o nascimento de uma nova República do Cazaquistão, livre e soberana. O regresso das celebrações do Dia da República em 2022, iniciado pelo Presidente Kassym-Jomart Tokayev, foi um passo para restabelecer a justiça histórica e reafirmar o empenhamento do Cazaquistão na sua independência. Tal como o Presidente referiu no seu discurso, a República é um símbolo não só da independência, mas também da determinação em avançar para um Cazaquistão justo e próspero. Estas palavras ressoam nos corações de milhões de cidadãos do Cazaquistão que se esforçam por contribuir para o desenvolvimento do seu país natal.

A população do Cazaquistão, que ultrapassou recentemente os 20 milhões de habitantes, representa muitos grupos étnicos, cada um dos quais dá um contributo único para o desenvolvimento cultural e social. O país registou progressos económicos significativos nos últimos anos. O investimento atraído totalizou 441 mil milhões de dólares, catalisando melhorias no comércio externo e no clima empresarial. O Cazaquistão estabeleceu-se como um dos maiores exportadores de petróleo e gás, atraindo empresas internacionais e investimentos em vários sectores da economia. Só a produção de petróleo atingiu 1,6 milhões de barris por dia, com reservas totais de 78 mil milhões de toneladas.

As iniciativas estratégicas destinadas a diversificar a economia e a desenvolver novas indústrias, como a digitalização e a energia verde, estão a abrir a porta a um futuro sustentável e inovador. O Cazaquistão apresenta resultados elevados nas classificações internacionais. De acordo com o IMD (World Competitiveness Ranking), o país subiu para o 35.º lugar entre 67 países na classificação da competitividade. Ao mesmo tempo, está a ser feito um trabalho ativo para descarbonizar a economia e estão a ser implementados programas nacionais para reflorestar, gerir os recursos hídricos, tornar as cidades mais verdes e introduzir tecnologias amigas do ambiente.

As reformas políticas são cruciais para o desenvolvimento do Cazaquistão. O país está a esforçar-se por democratizar, dar poder às autoridades locais e aumentar a transparência eleitoral. Estão assim criadas as condições para a formação de uma sociedade civil ativa e para o reforço da solidariedade social. O Cazaquistão assume uma posição ativa na cena internacional, atuando como um pacificador e uma plataforma para o diálogo inter-religioso. Contribui ativamente para a resolução dos conflitos internacionais com base nos princípios da coexistência pacífica.

O Cazaquistão esforça-se por se tornar o centro educativo da Ásia Central, investindo ativamente na cooperação internacional e em inovações no domínio da educação. Existem 112 instituições de ensino superior no país, 23 das quais são estrangeiras, que oferecem programas educativos de nível mundial.

O país preserva cuidadosamente o seu património cultural. A história da Grande Rota da Seda e as tradições culturais únicas fazem do Cazaquistão um lugar especial no mapa do mundo. O êxito dos filmes cazaques em festivais internacionais, incluindo os realizados em Portugal, atesta a importância crescente do cinema cazaque no domínio da cinematografia.

O Governo está a empenhar-se na melhoria do ambiente empresarial através do desenvolvimento de um novo sistema fiscal transparente e eficaz. As reformas destinadas a apoiar a classe média e o estímulo ao espírito empresarial são ações determinantes no caminho para uma sociedade justa. Uma das áreas prioritárias é o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, cuja percentagem no PIB deverá aumentar para 35% até 2025.

O país tem um potencial agrícola significativo e está a desenvolver a produção alimentar e pecuária. O Cazaquistão pretende desenvolver a indústria petroquímica e modernizar as infraestruturas de gás, bem como formas eficazes de subsídios e empréstimos na agricultura.

O desenvolvimento das infraestruturas de transportes e de logística constitui uma prioridade estratégica. O Cazaquistão está ativamente envolvido em projetos internacionais e planeia melhorar significativamente as estradas e as rotas de trânsito, o que alargará as oportunidades económicas do país. Atualmente, está a ser desenvolvido um novo corredor de transportes entre a Europa e a Ásia - o “Corredor Médio” (Rota Internacional de Transportes Trans-Cáspio) - que reforça a importância estratégica do Cazaquistão como um importante centro de trânsito.

Apesar da distância geográfica, o Cazaquistão e Portugal têm um grande potencial para uma cooperação frutuosa. As relações bilaterais têm vindo a fortalecer-se nos últimos anos, criando uma base sólida para uma maior cooperação económica e cultural. A abertura de embaixadas em Astana e Lisboa, bem como de consulados honorários do Cazaquistão em Guimarães e na Madeira, deram um novo impulso à nossa cooperação em domínios como o turismo, a educação e as tecnologias verdes.

A reunião do Presidente Tokayev com o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realizada à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, sublinha a importância de estreitar ainda mais os laços. Ambos os dirigentes assinalaram oportunidades significativas de parceria em domínios como o investimento, a gestão da água e a digitalização. O Cazaquistão está a analisar com interesse as oportunidades de aprofundar a interação com os parceiros portugueses para aumentar o volume de negócios do comércio mútuo e expandir a cooperação em áreas promissoras como as TI, o turismo e a educação.

O turismo está a tornar-se uma área importante na economia do Cazaquistão. A inclusão do país na lista “Best in Travel 2025” da Lonely Planet confirma o interesse crescente no Cazaquistão como um destino turístico único. As vastas estepes, as cidades antigas como o Turquestão e as majestosas cadeias montanhosas atraem viajantes de todo o mundo.

Estão a ser feitos investimentos volumosos em infraestruturas para continuar a desenvolver o sector. O Governo promove ativamente o desenvolvimento das redes hoteleiras e de transportes, oferecendo incentivos aos investidores estrangeiros.

Com o estabelecimento do Consulado Honorário na ilha da Madeira, estou confiante de que, através de esforços conjuntos, podemos dar um impulso adicional à cooperação entre o Cazaquistão e a nossa bela região. A comunidade empresarial da Madeira tem demonstrado interesse em estabelecer parcerias com o Cazaquistão em sectores como o turismo, as tecnologias de informação, as energias renováveis e a construção, o que abre novos horizontes para ambas as nações.

O Dia da República não é apenas uma celebração do passado, mas também um reflexo das aspirações do povo do Cazaquistão para criar um futuro brilhante e justo. Esta data simboliza a força do espírito, a unidade e o desejo insaciável do Cazaquistão de ocupar o lugar que lhe cabe na cena mundial. O Cazaquistão olha com confiança para o futuro, continuando a preparar o caminho para a prosperidade e o reconhecimento mundial. Estou confiante de que os nossos países, em conjunto, serão capazes de multiplicar este êxito em benefício das gerações futuras.