Calheta recebe Campeonato Nacional de Patinagem de Velocidade

O Campeonato Nacional de Patinagem de Velocidade regressa ao concelho da Calheta com a 3.ª Jornada deste evento desportivo, organizado pela Federação de Patinagem de Portugal em parceria com a Associação de Patinagem da Madeira e o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres.

O evento, conforme anunciado na conferência de apresentação, terá lugar nos próximos dias 5 e 6 de outubro na Pista de Patinagem dos Prazeres, onde destacará principalmente uma componente e carisma de trabalho em equipa, como ressaltou Alípio Silva.

Está prevista a presença de 15 clubes, incluído o clube anfitrião. Contando assim com uma estimativa de 143 patinadores a competir. De igual forma, o Clube Desportivo dos Prazeres tomou a iniciativa, junto com o apoio das entidades mencionadas anteriormente, de organizar em simultâneo o “1.º Calheta Roller Kids”, uma prova destinada aos escalões em formação que contará com um aproximado de 50 participantes.

A presidente da Associação de Patinagem da Madeira felicitou e saudou a todos os envolventes deste grande projeto, ressaltando a importância de a Madeira ser palco de um evento de ‘alto calibre’.

Por outro lado, o presidente do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, Duarte Anjo, agradeceu tanto a Câmara Municipal da Calheta como à Junta de Freguesia todo o apoio que tem oferecido não só a nível económico, como logístico, e assegura que graças a colaboração de todos, a Calheta encontra-se num patamar de excelência a nível desportivo.

Ao finalizar a conferência, Aleixo Abreu, vereador com o pelouro em desporto, ressaltou que apostar em esta área com parceiros de alta qualidade tem sido uma das principais visões da Câmara da Calheta, sendo o desporto um elemento principal e de grande importância no crescimento e desenvolvimento tanto dos jovens como da população Calhetense.