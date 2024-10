Lembra-se dos espaços ‘net’? Estavam ‘na moda’ na Madeira há 17 anos

Lembra-se do MSN? E do início do correio electrónico? Estes eram os principais motivos que levavam os madeirenses a procurar os ciberespaços que, há 17 anos, estavam tão na moda na nossa Região.

A internet começava a ocupar um espaço cada vez maior no dia-a-dia dos madeirenses, mas sem possibilidade de adquirir um computador, muitos optavam por frequentar espaços em que esse equipamento era disponibilizado.

Num dos espaços visitados pelo DIÁRIO, nessa época, era dito que a faixa etária que mais procurava o serviço era aquela entre as 19 e os 35 anos. Além de utilizar o MSN e consultar o correio electrónico, começava também a ‘febre’ dos jogos em rede.

No ponto internet do Anadia, o horário mais procurado era entre as 18 e as 20 horas. Um euro equivalia a uma hora de actividade na internet.