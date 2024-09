Jovens navalistas brilham no campeonato nacional de SUP em Sesimbra

Sesimbra foi palco, no passado dia 28 de Setembro de 2024, da terceira etapa do Campeonato Nacional de SUP, Race Técnico, "um evento marcado por excelentes condições para a prática da modalidade, apesar de uma participação considerada fraca, mas com grande destaque dos madeirenses", nomeadamente os atletas do Clube Naval do Funchal, que deu conta dos resultados esta segunda-feira.

Destaque para a jovem promessa Carlota Rodrigues, que competiu nos escalões Sub15 e Sub18, alcançando um impressionante 1.º lugar no escalão Sub15 e um honroso 2.º lugar no Sub18. "A atleta mostrou estar à altura dos grandes desafios, representando de forma brilhante o Clube Naval do Funchal", analisa.

Na categoria Sub18, Clara Erra também se destacou, conquistando o 1.º lugar da prova. "A jovem atleta demonstrou grande maturidade e domínio técnico ao longo do percurso", aponta.

Entre os atletas da categoria Open, João Maria Fernandes garantiu o 3.º lugar no Open, fechando o pódio da competição.

"O evento foi um teste às capacidades dos atletas, com condições perfeitas a proporcionarem uma corrida técnica", salienta o CNF em nota de divulgação. "As equipas presentes, especialmente os atletas do Clube Naval do Funchal, demonstraram estar preparados para grandes desafios no panorama nacional do Stand Up Paddle", conclui.