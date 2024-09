'Mãe' em exibição na Calheta e Câmara de Lobos

No próximo mês de Outubro o filme madeirense 'Mae', do realizador João Brás, estará em exibição na Calheta e Câmara de Lobos, no âmbito das comemorações alusivas ao Dia do Idoso, bem como do Dia Mundial da Doença de Alzheimer e o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer.

Assim, a película terá exibições no dia 3 de Outubro, quinta-feira, em em Câmara de Lobos, no Centro Cívico do Estreito e nos dias 4 a 6 de Outubro no Município da Calheta, no Museu de Arte Contemporânea da Madeira – MUDAS.

'Mãe' centra-se na história de dois irmãos que cuidam da sua mãe que é doente de alzheimer, uma realidade vivida por muitas famílias. O filme explora o papel do cuidador informal ao mesmo tempo que esta lida com as diversas situações do seu dia a dia. O filme é inspirado na avó do cineasta, que sofre de alzheimer e que permitiu, através da sua evolução, entender as consequências que trouce ao seu seio familiar. Sendo reflexo de uma realidade por vezes oculta, mas presente em muitas famílias. Trazendo uma mensagem poderosa e necessária para os dias de hoje e para todos os cuidadores informais e vítimas desta demência.

O filme foi inteiramente rodado e gravado na Madeira em 2023 e teve estreia comercial nos cinemas nacionais no passado mês de Maio. Dando início à sua digressão em cineteatros, cineclubes e festivais, tendo já previsão de estreia internacional.

No Município de Câmara de Lobos, é possível encontrar sessão única no dia 3 de outubro às 19h com entrada gratuita à população geral. O filme também terá sessões exclusivas para entidades sociais e para utentes dos projetos CMCL, através de uma iniciativa apoiada pela Câmara Municipal e a da sua Divisão de Desenvolvimento Social.

No Município da Calheta, é possível encontrar sessões nos dias 4 e 5 de outubro pelas 19h e dia 6 pelas 17h30, com bilhetes a um custo reduzido a todos os seus munícipes.

Ainda existiram sessões gratuitas, destinadas aos grupos escolares da Escola Secundária da Calheta e Centros Sociais do Município, através de uma iniciativa apoiada pela Câmara Municipal da Calheta.

As sessões contarão com a presença do realizador, João Brás e do produtor, Diogo Teotónio, e mais alguns elementos da equipa, sendo possível perceber e debater com maior consistência a temática alusiva, numa troca e partilha de conhecimento, que tem com objectivo destas iniciativas, visa a valorização da cultura e arte cinematográfica madeirense e a promoção do debate e reflexão sobre a sua temática.