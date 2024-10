Madeirenses sonham com títulos nacionais no Karting

O Kartódromo Internacional de Braga será palco, no próximo fim-de-semana, da derradeira prova do Campeonato de Portugal Rotax, "onde 11 pilotos madeirenses preparam-se para enfrentar mais um grande desafio" e, "em alguns dos casos, ainda mantêm vivas as esperanças de alcançar o título, e noutros de conquistarem o pódio final no campeonato", refere a Associação de Karting da Madeira. "A competição terá lugar a 5 e 6 de Outubro, com vários pilotos madeirenses a lutar pelo sucesso nas suas respetivas categorias", reforça em nota de imprensa.

Assim, "na categoria 'Micro Academy', os pilotos Dilan Faria e Thiago Carvalhais destacam-se por estarem ainda na luta pelo título, sendo acompanhados por João Félix e Bernardo Sequeira. Já na categoria 'Mini Max', Afonso Pires continua a sonhar com a possibilidade de alcançar a segunda posição no campeonato, estando também presente nesta categoria o Campeão Regional, Daniel Ferreira. Na 'Júnior Max', Nicole Ferreira será a representante madeirense, enquanto João Dinis competirá na 'Sénior Max', onde também mantém as suas aspirações ao título", resume.

Acresce que "a presença madeirense estende-se ainda à categoria 'DD2 Max', com João Dinis a competir nesta classe também, acompanhado por Moriano de Canha e Rodrigo Santos. Na 'DD2 Master', João Dias será o representante insular, completando a comitiva madeirense que se fará representar em Braga", refere a AKM.

Refira-se que "os treinos livres terão início na manhã de sábado, dia 5 de Outubro, e os treinos cronometrados de todas as categorias decorrerão entre as 13h30 e as 14h38. As Finais 1 disputar-se-ão entre as 15h03 e as 16h53. No domingo, dia 6 de Outubro, as Finais 2 terão lugar entre as 9h57 e as 11h47, seguindo-se as Finais 3, que se realizarão entre as 12h25 e as 14h30. A cerimónia do pódio está prevista para as 15h00, sendo todos os momentos decisivos transmitidos ao vivo nas redes sociais da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, nomeadamente no Youtube e Facebook", para quem puder ver.

Diz ainda a AKM que "este fim-de-semana será decisivo para os pilotos madeirenses, que se encontram focados em alcançar os melhores resultados possíveis e, em alguns casos, em manter viva a esperança de se sagrarem campeões nas suas respetivas categorias", conclui.