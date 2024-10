Akoustic Junkies, Museu Café e Esound organizam o primeiro 'Oktoberpet'

Neste mês, que marca a celebração do Dia Mundial do Animal (4 de Outubro), a banda Akoustic Junkies une forças com o Museu Café e a Esound para realizar a primeira edição do ‘Oktoberpet’, um evento solidário com o objectivo de angariar fundos para a Associação Ajuda a Alimentar Cães.

Este evento, que “promete ser uma noite de música e solidariedade”, acontecerá a 12 de Outubro, das 18 às 23 horas, no Museu Café.

Conforme explicam os organizadores, "o ‘Oktoberpet’ promete uma noite inesquecível, começando com um DJ set exclusivo da dupla Ventania & Amor (Cláudia Fernandes e Fábio Remesso). Em seguida, os músicos Corvo (Francisco) e Sixx (João Silva) farão uma participação especial, acrescentando ainda mais emoção à noite. O evento culminará com um concerto enérgico dos Akoustic Junkies. Além da música, o Museu Café vai ter uma ementa especial, revertendo uma parte da facturação do dia para a Ajuda a Alimentar Cães. A entrada no evento é gratuita, mas os participantes são convidados a fazer um donativo através de uma caixa de contribuições à entrada ou de um QR Code disponível para doações 'on-line'".

Segundo os Akoustic Junkies, este concerto é um sonho antigo.

Somos apaixonados por animais e a ideia de realizar um evento de angariação de fundos já existia há algum tempo. Todos nós temos animais resgatados e sabemos das dificuldades que as associações enfrentam, seja para pagar contas veterinárias ou outras despesas. Esta causa é muito próxima do nosso coração. Akoustic Junkies

Por outro lado, uma vez por ano a banda disponibiliza-se para apoiar uma causa, oferecendo um concerto:

Já o fizemos anteriormente para o C.A.S.A., para o Red Day da KW e para o Clube de Motards da Madeira e, por isso, achamos que agora fazia sentido sermos nós a organizar o evento solidário para uma causa que também nos é querida. Akoustic Junkies

Mais dizem: “A escolha da Associação Ajuda a Alimentar Cães como beneficiária deste evento deve-se à sua actuação em toda a ilha da Madeira, sendo uma das associações mais activas e dinâmicas da Região, que desenvolve um trabalho extraordinário, que todos nós admiramos”, adiantam. Para além disso trabalha diariamente em diversas frentes, quer seja no resgate de animais abandonados, no apoio a famílias carenciadas, na esterilização de animais ou na consciencialização sobre o bem-estar animal. Merece por isso todo o reconhecimento e apoio que conseguirmos dar”.

No que respeita aos parceiros, a escolha surgiu de forma muito natural:

O Museu Café para além de ser pet friendly, é uma casa que faz parte do Grupo Barreirinha Bar Café, que ao longo dos últimos anos tem sido um importante polo de divulgação cultural para muitos artistas na Região, incluindo os Akoustic Junkies. Akoustic Junkies

“Quando falámos com o Fábio e a Cláudia, estávamos cientes que são pessoas com muita sensibilidade para a causa animal uma vez que os próprios têm cinco animais resgatados em casa, e a verdade é que não hesitaram em abraçar de imediato este projecto”, explicam.

Já a Esound, do empresário Edgar Rosa, é um parceiro de longa data da banda. Na verdade, a história dos projectos cruza-se, uma vez que cresceram juntos: “Pode dizer-se que a Esound começou com os Akoustic Junkies e que os Akoustic Junkies cresceram com a Esound. O Edgar Rosa é um amigo muito próximo da banda, e quando soube que estávamos a desenhar este evento predispôs-se logo a apoiar com todo o material de luzes e som.”

Para além destes parceiros oficiais, o videógrafo Óscar Silva da Popsec Studio, empresa de produção de vídeo e fotografia, ofereceu os seus serviços, pelo que a banda reconhece que “é a generosidade dos nossos amigos e parceiros que permitirá que este evento aconteça”.

Para quem não puder comparecer, mas ainda deseja apoiar a causa, as doações podem ser feitas directamente para a Associação Ajuda a Alimentar Cães através dos seguintes meios:

• MBWAY: https://gateway.ifthenpay.com/url/E1KtNYyQ2X

• IBAN: PT50 0010 0000 5209 0190 0019 1

• PAYPAL: paypal.me/AAAC2014

Sobre o evento