Hoje há ‘Private Investigations’ para ver na Quinta Magnólia

A Quinta Magnólia - Centro Cultural acolhe, hoje, pelas 17h30, a inauguração da exposição de pintura ‘Private Investigations’, da autoria de Teresa Brazão. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na abertura.

Esta mostra marca o regresso da artista plástica e antiga directora regional da Cultura às exposições depois de 10 anos sem expor os seus trabalhos. A anterior mostra aconteceu em Novembro de 2014, no Funchal Ateneu Café, intitulada ‘(Show me the way to the next) Whisky Bar’.

Nesta mostra, que poderá ser visitada no espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, estão reunidas 28 obras de acrílico sobre tela que abordam as paisagens da Madeira segundo o olhar de Teresa Brazão.

A mostra ‘Private Investigations’ poderá ser visitada na Quinta Magnólia - Centro Cultural até Março de 2025, de terça-feira a sábado, das 10 às 17 horas.

Ainda no âmbito da Cultura, pelas 10 horas, será realizado o encerramento da exposição ‘Lusco Fusco’, na Galeria Impulso (localizada no Largo do Corpo Santo n.º 24 e 26, no Funchal), onde irá acontecer uma videoconferência com o artista Tomás Basílio.

Numa outra nota, esta terça-feira merecem também destaque a conferência de imprensa, no âmbito do projecto 'LIFE Natura@nigh', que irá decorrer, pelas 12h30, no Colégio dos Jesuítas.

Entre os dias 29 e 30 de Outubro, especialistas da Comissão Europeia estarão na Região para reunir com o consórcio do projecto 'LIFE Natura@night'. Esta visita de acompanhamento tem como objectivo "a partilha de boas práticas e promoção das acções pioneiras adotadas na região na redução da poluição luminosa".

O projecto 'LIFE Natura@night' é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela Spea — Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e decorre na Madeira, Açores e Canárias.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se para a sua sessão plenária n.º 26. Da ordem de trabalhos consta o debate, requerido pelo Grupo Parlamentar do JPP “para o esclarecimento cabal e urgente da gestão dos incêndios de Agosto de 2024”.

10h00 A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, estará presente, no IV Fórum do Estudo de Caracterização da Pobreza na RAM, que se realiza no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

10h00 Sessão de Apresentação do ‘INNOVTOURISM’, um polo de inovação digital, inteiramente dedicado ao setor do turismo, que terá lugar nas instalações ACIF-CCIM, à Rua dos Aranhas 26.

11h00 O representante da República para a R.A.M, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, para apresentação de cumprimentos, o Segundo Comandante Zona Militar da Madeira, Coronel de Infantaria Nelson Couto Gomes.

14h00 A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o “Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios” irá ouvir o Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, na Sala do Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira.

14h30 Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais.

15h00 O PCP realiza uma iniciativa política para abordar as medidas do Orçamento de Estado para 2025, que segundo os comunistas “estão apenas ao serviço dos grupos económicos e financeiros e que não servem ao povo e ao país”. A iniciativa decorrerá na Avenida da Madalena, junto à Caixa Geral de Depósitos.

19h00 I Encontro de Música Popular em Terras do Cedro Gordo, na sede da Casa do Povo de São Roque do Faial, realiza-se o daquela instituição.

SAÚDE E BEM-ESTAR

No Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), que se assinala a 29 de Outubro, os SMM – Serviços Médicos de Urgência, em parceria com a Câmara Municipal de Machico, levarão a cabo uma campanha de prevenção de doenças cardiovasculares gratuita. Entre as 9h30 às 17horas, os interessados poderão deslocar-se até ao Largo do Município e realizar os respetivos rastreios.

Pelas 10 horas, o SESARAM promove Conferência alusiva ao Dia Mundial do AVC, destinada à comunidade em geral, na Sala da Assembleia Geral da Câmara Municipal do Funchal.

Dia Mundial do AVC assinalado com caminhada no Funchal A Madeira associa-se ao Dia Mundial do AVC com a concretização de uma caminhada local, a 27 de Outubro, aliando-se à iniciativa nacional. A Unidade de AVC do SESARAM dá o mote "Pare o AVC, junte-se a nós".

Às 18h00, mas já no âmbito das acções do movimento ‘Outubro Rosa’, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove o evento 'Pilates Rosa', que alia desporto e solidariedade, a ter lugar no Ginásio da Escola Básica com Pré-escolar Bartolomeu Perestrelo.

Sob o lema "Mova-se pela vida", a Junta convida toda a comunidade a vestir-se de rosa, trazendo consigo um adereço desta cor, simbolizando o apoio à causa, num 'open-day’ O evento, que pretende sensibilizar para a prevenção do cancro da mama.

DESPORTO

O Nacional visita o Sporting, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20h15, em partida relativa aos quartos de final da Taça da Liga de futebol, com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

"Podemos surpreender o Sporting" O treinador do Nacional, Tiago Margarido, não teme o momento de grande fulgor que o Sporting atravessa e, por isso, acredita que a equipa alvinegra pode surpreender a formação leonina no jogo de amanhã, em Alvalade, para os quartos de final da Taça da Liga.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 29 de Outubro. Dia Mundial da Psoríase, Dia Mundial do AVC e Dia das Compras na Net:

1863 - É fundada a Cruz Vermelha, movimento internacional para "proteção aos feridos e doentes de guerra", lançado por Henri Dunant.

1888 - É assinada, em Constantinopla, a Convenção do Canal do Suez.

1910 - É criado o Comité Olímpico Nacional.

1911 - Morre o jornalista norte-americano Joseph Pulitzer, fundador da primeira escola de jornalismo. Tinha 64 anos.

1923 - É proclamada a República da Turquia.

1929 - Terça-feira Negra. "Crash" na Bolsa de Nova Iorque. Numa só sessão transaccionam-se 16,3 milhões de ações e as perdas sobem aos 100 mil milhões de dólares. O sobressalto do dia 24 transforma-se na Grande Depressão.

1936 - As autoridades portuguesas colocam em funcionamento o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, com a chegada dos primeiros 152 presos políticos.

1956 - Crise do Suez. Tropas israelitas invadem a Península do Sinai, no Egito, em resposta à nacionalização do Canal. A adesão da França e do Reino Unido vai precipitar a crise.

1962 - Os Estados Unidos levantam o bloqueio a Cuba a pedido do secretário-geral das Nações Unidas (ONU), U-Thant.

1963 - Começa o julgamento de Nelson Mandela, líder do ANC, na África do Sul.

1969 - É enviada a primeira mensagem de correio eletrónico ("email"). Leonard Kleinrock, investigador da Universidade da Califórnia, envia a mensagem "LO" para um seu colega, Douglas Engelbart. Leonard queria escrever "LOGIN" mas o sistema foi abaixo a meio.

1970 - É criada a SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, como esboço de um movimento político de tendência moderada.

1971 - São inauguradas as instalações permanentes do comando da NATO em Oeiras.

1983 - Marcha pela paz, contra a instalação de novas armas nucleares na Europa, em Lisboa.

1985 - Aníbal Cavaco Silva é indigitado, pela primeira vez, primeiro-ministro e convidado a formar o X Governo Constitucional.

1989 - Eleições em Espanha. O Partido Socialista Operário Espanhol, de Felipe Gonzalez, mantém a maioria absoluta.

1993 - Sete pessoas morrem e cerca de 200 ficam desalojadas devido a um aluvião no Funchal.

1997 - O Conselho de Segurança da ONU aprova a aplicação de sanções à UNITA por incumprimento dos acordos de paz em Angola.1998 - Nino Vieira e Ansumane Mané assinam, na Gâmbia, o acordo de cessar-fogo para a Guiné-Bissau.

- O astronauta septuagenário norte-americano John Glenn parte no vaivém espacial Discovery da base de Cabo Canaveral, Florida.

2001 - A Conferência do Clima das Nações Unidas (ONU), em Marraquexe, Marrocos, aprova a aplicação do protocolo de Quioto.

2003 - É inaugurado o novo Estádio Cidade de Coimbra, com o jogo Académica-Benfica.

- O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) decide reduzir o seu pessoal no Iraque por falta de condições de segurança.

-- Morre, com 82 anos, o tenor italiano Franco Corelli.

2004 - Assinatura, em Roma, Itália, do Tratado Constitucional da União Europeia, pelos representantes de 25 países.- Yasser Arafat, Presidente da Autoridade Palestiniana, é transportado para Paris e internado no Hospital Militar de Percy.

2006 - Luiz Inácio Lula da Silva é reeleito Presidente do Brasil, com 60,83 por cento dos votos, na segunda volta das eleições presidenciais.

- Os sérvios aprovam em referendo a Constituição que consagra a integração do Kosovo, de maioria albanesa, no país.

2007 - O Presidente do Egito, Hosni Mubarak, anuncia o relançamento do programa nuclear civil egípcio, congelado há 20 anos, com a construção de várias centrais para a produção de energia, noticiou a agência nacional, MENA.

2008 - Pelo menos 25 pessoas morrem em cinco atentados, quase simultâneos, contra edifícios oficiais em duas cidades no norte da Somália.

- Um violento sismo, com uma magnitude de 6,2, abala de madrugada o sudoeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, fazendo mais de 300 mortos, sepultados sob os escombros das casas de adobe, e milhares de desalojados.

- Morre, aos 85 anos, João Lúcio, antigo dirigente e fundador da claque "VIII Exército", do Vitória de Setúbal.

- Morre, aos 67 anos, João Manuel Bicho Beatriz, um dos "capitães de Abril" e um dos coorganizadores da primeira reunião do movimento dos "capitães de Abril", a 09 de Setembro de 1973, em Alcáçovas.

- Morre, aos 78 anos, o crítico de teatro e dramaturgo Carlos Porto, pseudónimo de José Carlos da Silva Castro.

2009 - Tratado de Lisboa. Os líderes europeus, reunidos numa cimeira em Bruxelas, aceitam as exigências do Presidente da República Checa, Vaclav Klaus, quanto a uma exceção para o país na aplicação da Carta de Direitos Fundamentais, abrindo caminho à entrada em vigor do Tratado, numa altura em que o Tribunal Constitucional checo ainda está a avaliar a conformidade do Tratado com a Lei Fundamental do país.

2010 - Morre, aos 54 anos, o diretor artístico e fundador do Teatro de Marionetas do Porto, João Paulo Seara Cardoso.

2015 - A direção do Partido Comunista Chinês decide abolir totalmente a política de "um casal, um filho", permitindo a todos os casais ter um segundo filho.

2016 - O conservador Mariano Rajoy, do Partido Popular espanhol, é investido presidente do Governo pelo parlamento espanhol depois do PSOE ter decidido abster-se para evitar a realização de novas eleições que deveriam penalizar os socialistas.

2017 - Morre, aos 86 anos, Linda Nochlin, investigadora norte-americana, historiadora de arte, autora de "Mulheres, Arte e Poder" e de "Mulheres Pintoras 1550-1950".

2018 - Um Boeing 737 MAX 8 ao serviço da companhia indonésia de baixo custo Lion Air despenha-se no mar, ao largo de Java, com 189 pessoas a bordo.

- Morre, aos 92 anos, o haitiano Gérald Bloncourt, fotógrafo que imortalizou a emigração portuguesa em França nos anos 60 e 70, nomeadamente nos bairros de lata.

2019 - O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, nomeia Faustino Imbali primeiro-ministro.

- A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) considera ilegal o decreto presidencial que demitiu Governo da Guiné-Bissau, reiterando o apoio ao primeiro-ministro Aristides Gomes.

- O parlamento britânico aprova a realização de eleições legislativas antecipadas em 12 de dezembro.

- O júri do Prémio LeYa, presidido pelo poeta Manuel Alegre, decide não atribuir este ano o galardão, porque os romances concorrentes "não correspondem aos parâmetros de qualidade literária exigidos".

- O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, anuncia a demissão, após 13 dias ininterruptos de protestos contra o Governo.

- Morre, aos 83 anos, Andrade Pereira, ex-governador civil do distrito da Guarda, deputado na III e na IV Legislaturas.

2020 - Luís Filipe Vieira é reeleito para um sexto mandato na presidência do Benfica, nas eleições mais concorridas de sempre.

- Morre, aos 48 anos, Sindika Dokolo, empresário e colecionador de arte congolês, casado com a empresária angolana Isabel dos Santos.

PENSAMENTO DO DIA

É impossível reformar a escola sem se trabalhar ao mesmo tempo na transformação da sociedade António Sérgio (1883-1969), sociólogo e investigador português

Este é o tricentésimo terceiro dia do ano. Faltam 63 dias para o termo de 2024.