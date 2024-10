Nova companhia aérea na Madeira, airBaltic, lança voos directos para Riga

A companhia aérea Letã, airBaltic, anuncia o lançamento de uma nova rota para a sua base em Riga, na Letónia. Esta é a primeira vez que a companhia aérea faz voos regulares de e para o Aeroporto da Madeira.

Estamos entusiasmados por entrar no mercado da Madeira, lançar esta nova rota e ligar a Madeira à base da airBaltic – a vibrante cidade de Riga. Vemos um grande potencial nesta rota, e enche-nos de satisfação oferecer aos viajantes locais a oportunidade de visitar e conhecer esta jóia do Báltico. Estamos gratos aos nossos parceiros locais na Madeira pela sua colaboração e apoio. Thomas Ramdahl, vice-presidente sénior de Gestão de Redes da airBaltic (citado em nota à imprensa)

Já Karen Strougo, directora comercial da ANA|VINCI Airports, salientou, citada em comunicado: "Estamos entusiasmados por receber a airBaltic como a mais recente companhia aérea a operar no Aeroporto da Madeira, marcando o início dos seus voos regulares a partir de Riga. Esta ligação ligará a Madeira à capital da Letónia e proporcionará ligações convenientes de e para cidades próximas como Vilnius, Tallinn e Helsínquia. Esta operação resulta do empenho das nossas equipas de desenvolvimento de rotas e de uma forte colaboração com os nossos intervenientes e parceiros. Juntos, temos vindo a expandir a conectividade da Madeira, contribuindo para o desenvolvimento turístico e económico da Região."

Por seu turno, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura e Presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, afirma que o arranque da Air Baltic na Madeira, com uma operação regular inédita para Riga, é uma excelente notícia para a Região: "Esta nova operação permitirá à Madeira reforçar o seu posicionamento nos países bálticos, identificados como mercados de diversificação para o nosso destino, ao mesmo tempo que oferece aos residentes do arquipélago uma ligação direta a mais uma capital europeia", afirma Eduardo Jesus. "Acreditamos que esta será mais uma operação de sucesso para o Aeroporto da Madeira".

A operação

Serão operados três voos semanais nesta rota, oferecendo aos passageiros duas classes de serviço: a Classe Económica e a Classe Executiva. O preços dos bilhetes começa nos 199 euros (Classe Económica) e 425 euros (Classe Executiva).

Os aviões

Os voos entre a Madeira e Riga serão operados por aviões Airbus A220-300, um dos aviões comerciais mais eficientes nos céus. O A220-300 oferece uma excelente experiência de voo, com vantagens para os passageiros como assentos mais largos, janelas maiores, mais espaço para a bagagem de mão na cabina, instalações sanitárias melhoradas, e um melhor desempenho geral, uma melhor eficiência de combustível e maior comodidade para os passageiros e a tripulação.

Sobre a airBaltic

A airBaltic opera mais de 130 rotas a partir de Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere e, sazonalmente, Gran Canaria, oferecendo ligações a uma vasta gama de destinos na rede de rotas da companhia aérea na Europa, Médio Oriente, Norte de África e região do Cáucaso. Está disponível uma lista completa dos voos e passagens da airBaltic na página inicial da empresa em www.airbaltic.com.

Fundada em 1995, a airBaltic opera actualmente uma das frotas mais modernas da Europa, composta por 48 aeronaves Airbus A220-300, e emprega mais de 2700 profissionais. A empresa é detida maioritariamente pelo Estado Letão, que detém uma participação de 97,97%, sendo os restantes 2,03% detidos por acionistas privados.