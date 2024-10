Sporting e Nacional iniciam Taça da Liga de futebol com novo formato

Sporting e Nacional abrem hoje no Estádio José Alvalade a 18.ª edição da Taça da Liga de futebol, competição que apresenta um novo formato, com apenas oito equipas a disputarem o acesso à 'final four'.

Com o novo modelo, a competição inicia-se logo nos quartos de final, fase que inclui os seis primeiros classificados da I Liga em 2023/24 e os dois primeiros da II Liga, com um único jogo em que o mais bem classificado joga em casa.

Um cenário em que o campeão nacional recebe hoje, às 20:15, o Nacional, segundo da II Liga em 2023/24, em jogo com início às 20:15, e em que a equipa de Rúben Amorim é favorita, numa época em que segue imparável no campeonato, com nove vitórias em nove jogos.

Na quarta-feira, o Benfica, recordista de títulos na competição e vice-campeão nacional, joga no Estádio da Luz com o campeão em título da II Liga, o Santa Clara (20:15), enquanto na quinta-feira o FC Porto recebe o Moreirense (20:45) e o Sporting de Braga o Vitória de Guimarães (18:45), num dérbi minhoto.

Benfica (com sete), Sporting (quatro), Sporting de Braga (três e campeão em título), FC Porto (um) e Moreirense (um) são as equipas que já venceram a Taça da Liga, juntamente com Vitória de Setúbal, na estreia (2007/08) e que atualmente disputa os campeonatos distritais.