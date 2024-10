Geração Depositrão desafia pela 17.ª vez escolas da Madeira a recolher resíduos eléctricos e electrónicos e de pilhas

Depois do sucesso da 16.ª edição no ano lectivo 2023/24, a Geração Depositrão, projecto em parceria entre a ERP Portugal - Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Baterias (RB), e o Programa Eco-Escolas da ABAAE (Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação) está de volta neste novo ano lectivo para desafiar as escolas da Madeira a participarem no maior projecto nacional de literacia ambiental e entregarem equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas usadas.

De forma a facilitar ainda mais a participação das escolas, que no ano passado foram responsáveis pelo encaminhamento de cerca de 500 toneladas de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, a ERP Portugal fez algumas alterações na plataforma eureciclo.pt, que lança o desafio a todas as escolas que ainda não participam no programa Geração Depositrão a inscreverem-se e a entregarem os resíduos destas tipologias. No eureciclo.pt, todas as escolas nacionais (continente e ilhas) podem fazer os pedidos de recolha e ter acesso a todas as informações sobre o programa, que tem como objetivo promover o correto encaminhamento de resíduos entre os jovens. Geração Depositrão

O projecto Geração Depositrão é aberto a todos os escalões escolares, desde o jardim de infância até ao Superior.

A ERP Portugal apela a uma forte adesão à 17.ª edição da Geração Depositrão, que agora começa. Os resultados alcançados no ano que passou demonstram o incrível empenho da comunidade escolar e têm enorme impacto na circularidade da economia. Apelamos à sensibilidade de professores, pais e alunos: juntem-se a nós nesta missão! Cada passo – e cada recolha de REEE e pilhas usadas - fará a diferença no futuro de todos. Rosa Monforte, directora-geral da ERP

Top 10 de escolas da Madeira que mais recolheram equipamentos no ano lectivo 2023/24:

· Escola Básica e Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas

o peso recolhido – 10.438,5 kg

o peso recolhido por aluno – 15,15 kg

· EB1/PE Creche da Ribeira Brava

o peso recolhido – 5.569,5 kg

o peso recolhido por aluno – 16,93 kg

· EB1/PE do Estreito da Calheta

o peso recolhido – 1.304,5 kg

o peso recolhido por aluno – 18,12 kg

· Centro de Formação Profissional da Madeira

o peso recolhido – 765 kg

o peso recolhido por aluno – 3,43 kg

· Escola Profissional Doutor Francisco Fernandes

o peso recolhido – 656,5 kg

o peso recolhido por aluno – 1,54 kg

· Instituto para a Qualificação, IP-RAM

o peso recolhido – 610,5 kg

o peso recolhido por aluno – 3,94 kg

· Escola Secundária de Francisco Franco

o peso recolhido – 601 kg

o peso recolhido por aluno – 0,27 kg

· EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos

o peso recolhido – 480 kg

o peso recolhido por aluno – 1,60 kg

· Escola Secundária Jaime Moniz

o peso recolhido – 462 kg

o peso recolhido por aluno – 0,27 kg

· EB1/PE e Creche da Ponta do Sol

o peso recolhido – 451 kg

o peso recolhido por aluno – 6,44 kg