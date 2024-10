PS acusa PSD de “postura bipolar” sobre interrupção de voos para o Porto Santo no Inverno

O Partido Socialista criticou hoje a "postura bipolar" do PSD-Madeira quanto à suspensão da ligação aérea directa da TAP entre o Porto Santo e o continente durante o Inverno. Numa conferência de imprensa realizada no aeroporto do Porto Santo, o deputado socialista Miguel Brito destacou o contraste na atitude do PSD, agora que os governos regional e nacional são do mesmo partido.

Miguel Brito recordou que, no ano passado, quando o governo nacional era liderado pelo PS, o PSD-Madeira havia apresentado votos de protesto na Assembleia Legislativa da Madeira contra a falta de compromisso do executivo em assegurar esta ligação essencial. No entanto, segundo o PS-M, a postura do PSD-M mudou agora que ambas as administrações partilham a mesma cor política.

Para Miguel Brito, essa dualidade de acção revela duas questões: uma aparente falta de prioridade do PSD-Madeira em relação aos problemas da ilha do Porto Santo e a admissão tácita de que o modelo de desenvolvimento adoptado na ilha ainda perpetua a sazonalidade como um problema crónico, sobretudo no Inverno.

Brito reforçou que o PS-M tem defendido propostas para enfrentar esse desafio, incluindo a criação de um fundo de captação de rotas aéreas, que visaria minimizar a dependência de voos sazonais e contribuir para uma solução mais equilibrada para a ilha.