ADN responsabiliza Governo por permitir que ISAL ministrasse "de forma ilícita várias licenciaturas"

"O Partido ADN-Madeira mostra-se perplexo com o anunciado encerramento do ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas após 44 anos de actividade sem a necessária e obrigatória aprovação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior", manifestou hoje Miguel Pita, na sequência da conformação da não acreditação do ISAL pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Futuro do ISAL pendente de orientações da Direcção Geral do Ensino Superior "O presente ano letivo irá decorrer com normalidade até ao final do ano lectivo", salvaguarda a instituição

Em comunicado de imprensa, o coordenador regional do partido alerta para o facto de "existirem milhares de pessoas que desde 1980 receberam os seus certificados de Licenciatura, nos mais diversos cursos e que agora correm o risco dos mesmos nada valerem em termos profissionais".

O ISAL que foi pioneiro nas importantes licenciaturas que representam a nossa maior economia regional, como é o caso de Turismo e Organização de Gestão de Turismo, com propinas bem superiores às médias de cursos universitários, valores esses que ascendem os 300 euros mensais (com subsídios de férias e Natal pagos à parte) e que agora correm o sério risco de ficarem totalmente desacreditados Miguel Pita

A culpa, diz o ADN, foi dos "sucessivos executivos governamentais da Região Autónoma da Madeira", pese embora considere "ter havido uma grande irresponsabilidade por parte do ISAL a omissão desta limitação legal aos alunos que confiaram na reputação deste Instituto Superior e que agora veem os seus investimentos numa licenciatura defraudados".

Se houvesse o cuidado de os informar deste 'recurso de decisão', muitos teriam tido a possibilidade de escolher outra alternativa antes de se matricularem Miguel Pita

O partido ADN-Madeira, ressalva que "não põe em causa a capacidade e competência dos professores que ao longo de mais de quatro décadas leccionaram milhares de alunos no ISAL, mas responsabiliza os sucessivos executivos governamentais da RAM, por terem permitido que ao longo de 44 anos, um Instituto Superior tivesse estado a ministrar de forma ilícita várias licenciaturas".

O ADN-Madeira questiona ainda o Governo Regional, nomeadamente a Secretaria Regional de Educação, "se haverá alguma outra entidade de ensino a leccionar sem parecer positivo da Agência de Acreditação do Ensino Superior na RAM".