VII Oeste Classic Rally adiado devido às previsões de mau tempo

O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM), em conjunto com a organização do Clube Desportivo Nacional e as entidades oficiais, decidiu adiar a realização do VII Oeste Classic Rally, previsto para hoje, na sequência das previsões de agravamento das condições atmosféricas.

Em comunicado, o CACM informa que “dada a imprevisibilidade das condições atmosféricas para a costa sul da Madeira (aviso amarelo para chuva e vento), a Direção do CACM em conjunto com a Organização do CDN e de acordo com as entidades oficiais, decidiram cancelar a prova/passeio prevista para hoje”.

A prova será realizada em data a definir.