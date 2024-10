Grupo parlamentar do PSD requer audição aos responsáveis do ISAL

O Grupo Parlamentar do PSD irá submeter, na Assembleia Legislativa, um requerimento de audição parlamentar para ouvir a direcção e órgãos de gestão do ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas, após as notícias que dão conta do chumbo concedido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.

Futuro do ISAL pendente de orientações da Direcção Geral do Ensino Superior "O presente ano letivo irá decorrer com normalidade até ao final do ano lectivo", salvaguarda a instituição

"É com consternação e preocupação que os social democratas encaram esta situação, considerando de elementar preponderância o esclarecimento de diversas questões que conduziram a este resultado", refere o grupo parlamentar do PSD, em comunicado de imprensa.

Os deputados recordam que a maioria dos alunos do ISAL é madeirense e vê, agora, em risco a frequência dos seus estudos e a qualidade dos seus diplomas. "Urge, por isso, perceber que mecanismos de salvaguarda destes discentes irá a instituição preconizar", acerescentam.