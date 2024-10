Sancho Gomes destaca potencialidades das migrações aos níveis económico, social e cultural

O Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, esteve esta segunda-feira, na Escola da APEL, a falar sobre “Acolhimento e a Integração de Migrantes”, numa palestra destinada a professores, com o tema “Migrações num Mundo Global”. Uma iniciativa inserida no Projeto Parlamento Jovem Regional (PJR), que resulta da parceria entre a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, destinada aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico.

Sancho Gomes falou sobre o facto de as migrações serem idiossincráticas da espécie humana e sobre todas as suas potencialidades. “As migrações são essenciais no desenvolvimento das esferas económica, social e cultural dos países de origem e para os países de acolhimento”, disse o governante destacando a relevância da empatia e o respeito pelo outro.

O responsável pela pasta das Comunidades abordou os desafios colocados pela imigração e as políticas de integração - e a sua antecipação – que devem ser desenvolvidas, tendo por base o direito internacional e nacional que protege o migrante.

Na palestra foram abordados igualmente os direitos e os deveres dos migrantes bem como a obrigatoriedade do seu acolhimento e a sua integração, com o diretor regional a enfatizar o facto de “todos os indivíduos, sob a jurisdição portuguesa, incluindo aqueles que se encontram em situação irregular, deverem ter acesso a direitos fundamentais como cuidados de saúde, educação e justiça. Porque são direitos inalienáveis e universais.”

Para Sancho Gomes, “a condição de migrante não caracteriza ninguém. Tratam-se de pessoas”. Neste sentido, referiu a política de acolhimento definida pelo Governo Regional, assente em quatro pilares (descritos pelo Papa Francisco): Acolher, Proteger, Integrar e Promover.

“A Região recebe os migrantes de braços abertos e protegemos os seus direitos. Isto para além de proteger a riqueza cultural que os imigrantes trazem, enquanto promovemos o desenvolvimento integral destes cidadãos, para que se integrem plenamente e sejam uma mais-valia para o desenvolvimento regional”, disse, concluindo a palestra com os impactos positivos da imigração na RAM, como “o enriquecimento cultural, a resposta às carências de mão-de-obra, o rejuvenescimento populacional e a revitalização da economia.”