Futuro do ISAL pendente de orientações da Direcção Geral do Ensino Superior

O futuro Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) é, neste momento, incerto.

A directora e representante da entidade instituidora, Marta Quaresma, confirmou, hoje, a não acreditação do ISAL pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, através de um comunicado imprensa.

Conforme noticiou ontem, o DIÁRIO, na sequência de uma notícia avançada pela RTP-Madeira, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) está em risco de encerrar actividade, 44 anos após a sua instalação.

"Na sequência do processo de avaliação institucional desenvolvido pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), o ISAL não foi acreditado. Esta decisão do Conselho Administração da A3ES contrariou a recomendação e fundamentação da Comissão de Avaliação Externa (CAE) que, nos seus relatórios concluía que o ISAL deveria ter uma acreditação institucional com condições. O ISAL recorreu da decisão ao conselho de revisão da A3ES. No dia 17 de Outubro o ISAL foi informado da não reversão da decisão do conselho de administração da A3ES e, assim, a não acreditação do ISAL", pode ler-se na nota remetida este domingo às redacções.

Para já, a responsável diz que a "definição dos próximos passos do ISAL" está pendente das orientações da Direcção Geral do Ensino Superior.

Neste momento, aguardamos o contato da Direcção Geral do Ensino Superior (DGES) para definição dos próximos passos do ISAL, não sabendo até ao momento, quais as orientações do ministério da tutela. Marta Quaresma

"Sem estas instruções não podemos acrescentar mais informações", sublinha a directora.

Aos estudantes, Marta Quaresma deixa porém a ressalva: "O presente ano letivo irá decorrer com normalidade até ao final do ano letivo. Será acautelada a passagem dos alunos para outras Instituições".