Turista que caiu em São Jorge resgatado após 15 horas

O turista de 59 anos, de nacionalidade holandesa, que ao final da tarde de ontem iniciou um percurso pedestre na Levada do Rei e saiu do trilho dito normal, caindo de uma altura com cerca de cinco metros, em São Jorge, foi resgatado ao fim de 15 horas.

O estrangeiro apresentava suspeita de fractura numa perna e tinha também sinais de hipotermia, motivo pelo qual foi transportado há instantes para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição digital, foi o próprio turista a dar o alerta ao Serviço Regional de Protecção Civil, por volta das 17h30 deste domingo.

Para o local foram mobilizados sete elementos dos Bombeiros Voluntários de Santana, mas uma vez que o homem se encontrava numa zona de difícil acesso, numa descida que dá acesso à freguesia da Ilha, foi pedido apoio aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram para o local 12 elementos da equipa de resgate em montanha por volta das 20 horas.

A forte chuva que se fez sentir a noite inteira dificultou a operação de resgate, uma vez que as equipas tiveram de atravessar um ribeiro para conseguir chegar até junto da vítima.

O piso escorregadio e os abismos também não ajudaram as equipas no terreno, que só chegaram com a vítima à estrada por volta das 9 horas de hoje.

Bombeiros procuram resgatar homem que saiu fora do trilho e caiu em São Jorge Um homem de 59 anos, que estava a percorrer uma levada em São Jorge (Santana), terá saído fora do trilho recomendado e sofreu uma queda de cinco metros. Neste momento, está em curso uma operação de resgate.