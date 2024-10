Israel "acertou contas" com Sinouar mas "guerra ainda não terminou"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje, ao reconfirmar a morte do líder do Hamas, que Israel "acertou as suas contas" com Yahya Sinouar, salientando, porém, que "a guerra ainda não terminou".

Numa intervenção transmitida em direto pela televisão, Netanyahu afirmou que a morte de Sinouar é "um passo importante" no declínio do Hamas. "O mal sofreu um duro golpe" com a morte de Sinouar, acrescentou Netanyahu, para quem hoje "é o início do dia depois do Hamas".

"Gostaria de repetir, da forma mais clara: o Hamas não governará mais Gaza. Este é o início do dia depois do Hamas e esta é uma oportunidade para vocês, residentes de Gaza, finalmente se libertarem da sua tirania", declarou Netanyahu.