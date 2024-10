OMS anuncia retirada de mil crianças e mulheres de Gaza

Cerca de mil mulheres e crianças feridas e doentes vão ser em breve retiradas de Gaza, anunciou hoje o diretor europeu da Organização Mundial de Saúde (OMS) em entrevista à France Presse.

Israel comprometeu-se a efetuar cerca de "mil retiradas médicas suplementares para a União Europeia nos próximos meses", afirmou Hans Kluge, sublinhando que essa saída vai ser facilitada pela OMS, em colaboração com os países de acolhimento.

Desde outubro de 2023, a OMS já esteve envolvida em cerca de 600 retiradas médicas de Gaza para sete países europeus.

"Isto nunca teria acontecido se não tivéssemos mantido o diálogo", acrescentou sublinhando que a organização tem as mesmas preocupações em relação à Ucrânia.

"Temos de tentar não politizar a saúde", frisou o responsável na mesma entrevista à Agência France Presse.

De momento, não foram detalhados mais dados sobre a saída de mil cidadãos de Gaza.

A operação militar de grande envergadura de Israel contra Gaza começou após o ataque do Hamas, em outubro do ano passado e que fez mais de 1.200 mortos.

O ataque israelita já fez mais de 40 mil vítimas mortais no enclave palestiniano, de acordo com responsáveis pelo setor da saúde do Hamas.