SESARAM promove workshop sobre as Directivas Antecipadas de Cuidados

No âmbito do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que se assinala neste mês, o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) promove, às 17 horas, do dia 28 de Outubro, um workshop sobre as Directivas Antecipadas de Cuidados, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça

Organizado pelo Serviço de Cuidados Paliativos do SESARAM e dinamizado pelo médico de Medicina Interna do Hospital da Luz Arrábida, Rui Carneiro, este evento tem por objectivo "abordar temas fundamentais e questões importantes que podem surgir quando alguém não esteja capaz de decidir numa situação de saúde sobre os cuidados que quer ou não quer que lhe sejam prestados".

Nesse sentido, este workshop "convida a uma reflexão em torno do planeamento antecipado dos cuidados de saúde e as etapas necessárias para concluir uma Directiva Antecipada de Cuidados".

Tendo em conta a relevância e actualidade desta temática, o workshop será aberto à participação da população em geral.