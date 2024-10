SESARAM efectua diagnóstico da situação alimentar e do estado nutricional da população

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através do Serviço de Nutrição, está na fase de realização de um estudo no âmbito da alimentação.

O Diagnóstico da situação alimentar e do estado nutricional da população da Região Autónoma da Madeira é dirigido à população adulta dos 18 aos 65 anos e envolve 600 pessoas de toda a Região, convocadas de forma aleatória.

A participação tem um carácter anónimo e está a ser realizada em formato digital. Para tal, os utentes seleccionados receberam, através de SMS e de e-mail, o convite, para responderem a um inquérito online, sendo as questões relacionadas com os hábitos alimentares e com o seu estado nutricional. Serão também convidados a se deslocarem ao Centro de Saúde da sua área de residência para medição e pesagem.

As convocatórias foram enviadas no dia 17 de Outubro.

Neste contexto, o SESARAM apela à colaboração de todos os que forem convocados para a participação neste estudo, que será fundamental para avaliar a situação alimentar e nutricional na Região.