Anestesiologia do SESARAM à conversa com médicos internos de Medicina Geral e Familiar

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) promoveu uma acção de formação contínua destinada aos médicos internos de Medicina Geral e Familiar, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Anestesiologia, que se assinalou a 16 de outubro.

Esta ação, denominada "Anestesiologia - à conversa com...", foi organizada pelo Serviço de Anestesiologia e realizada no Centro de Formação do SESARAM.

O objectivo foi o de dotar os formandos de conhecimentos gerais acerca da anestesiologia nos diferentes contextos da prática clínica.

O Serviço de Anestesiologia reconhece a enorme importância dos Médicos de Família na informação e esclarecimento dos doentes propostos para um procedimento/ intervenção cirúrgica sob anestesia, sendo esta iniciativa uma oportunidade para estabelecer uma proximidade regular entre a Anestesiologia e a Medicina Geral e Familiar e de promover, através das consultas de MGF, a literacia em saúde, junto dos doentes.