SESARAM realizou Curso de Simulação em Sedação em Pediatria Fora do Bloco

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) realizou um Curso de Simulação sobre Sedação em Pediatria Fora do Bloco dirigido em especial aos médicos, médicos internos e enfermeiros dos serviços de Pediatria e Anestesiologia.

"Esta iniciativa foi realizada no Centro de Simulação Clínica e teve por objectivo melhorar os cuidados prestados às crianças, facultando uma maior autonomia e segurança aos profissionais envolvidos em procedimentos de sedação em pediatria, bem com a segurança e resolução de complicações em contexto de sedação pediátrica", indica nota à imprensa.

A médica Ana Amorim, uma das organizadoras do curso, juntamente com a médica Karina Gama, ambas na área da anestesiologia, salientam que durante muitas anos foi prática corrente a realização de procedimentos na urgência sem qualquer tipo de sedação ou analgesia”. Conforme realçaram, esta é “uma realidade que tem vindo a mudar”, mas para que isso aconteça “as pessoas têm que se sentir seguras quer nos seus conhecimentos, quer na prática clínica e nada melhor do que a simulação para isso”.

Nesta formação participaram 20 médicos e enfermeiros.