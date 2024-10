Horários do Funchal leva passageiros até à Festa da Castanha

Por 2,60 euros para quem tem mais de 12 anos e 1,30 euros para crianças entre 6 e 12 anos, a Horários do Funchal coloca à disposição um autocarro para a viagem à tradicional Festa da Castanha que tem ponto alto no próximo dia 1 de Novembro, precisamente de hoje a uma semana.

"Para possibilitar aos visitantes a deslocação para o evento, evitando constrangimentos de estacionamento e filas de espera no trânsito", sempre indesejáveis e sabendo-se as condicionantes na freguesia do Curral, "no dia 1 dia, o horário praticado pela carreira 81 será o de domingos e feriados com viagens de desdobramento, sendo a última viagem de regresso às 20h35", assegura a empresa.

"No Funchal as partidas serão na rua do Rua José Silva Saca, junto ao teleférico - paragem de início da carreira no sentido de subida - e no Curral das Freiras a paragem será a junto ao Bar Serafim", acrescenta.

Assim, se estiver interessado, "a venda de bilhetes será realizada exclusivamente a bordo e o valor, em cada sentido, será de 2,60 euros para quem tem mais de 12 anos, de 1,30 euros para as crianças até aos 12 anos (inclusive) e gratuito para crianças até aos 5 anos", especifica o preçário. E esclarece: "Para os titulares de títulos de transporte válidos para o serviço intermunicipal da carreira 81 não será necessária a aquisição de bilhetes."