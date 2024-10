PPM denuncia queixas de lojistas devido a assador de castanhas no Largo do Phelps

O PPM pede à Câmara Municipal do Funchal que resolva a situação de incómodo provocada pela presença de um assador de castanhas no Largo do Phelps. Segundo o partido, há queixas por parte de vários lojistas.

" O PPM entende o desagrado e as preocupações principalmente as lojas de pronto a vestir que o fumo entra nas lojas e fica entranhado nas peças de vestuário, muitas de valor elevado e pode mesmo danificar algumas e também, que pode afastar os compradores", refere nota enviada à imprensa.