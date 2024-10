Governo resolve concursos para festas vazios

Os encargos orçamentais relativos à construção, montagem e desmontagem das iluminações decorativas, nas Festas de Natal e de Fim do Ano 2024/2025 e 2025/2026 e nas Festas de Carnaval 2025 e 2026, na Região Autónoma da Madeira já foram oficializados, custando 2,4 milhões de euros.

No Jornal Oficial da Região foi publicada a Portaria, ontem, que garante o valor global de 2.400.273.60 € (dois milhões, quatrocentos mil, duzentos e setenta e três euros e sessenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor (ou seja, valor ainda sem o imposto ao consumo), que ficam repartidos pelos anos económicos de 2024 (120.013,68 €); 2025 (1.440.164,16 €); e 2026 (840.095,76 €).

De referir que, normalmente, parte das iluminações de Natal e Fim-de-Ano são reaproveitados ou deixados com a instalação (nomeadamente nas Avenidas do Mar e Sá Carneiro, no Funchal) por onde passa o cortejo alegórico de Carnaval.

Tal como o DIÁRIO já noticiara em Setembro, o Concurso Público de Concepção das Iluminações Decorativas das Festas de Natal e Fim do Ano 2024/2025 e 2025/2026, ficou vazio, nomeadamente o Lote 4, referente ao Videomapping, que é agora revogado numa outra portaria publicada também ontem no JORAM.