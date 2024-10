Chega/Madeira leva próximas 'Autárquicas' a Lisboa

Foi num encontro em Lisboa, que o presidente do Chega/Madeira, Miguel Castro, e o deputado madeirense eleito à Assembleia da República, Francisco Gomes, deram conta à estrutura nacional do partido da abordagem que pretendem levar a cabo nas próximas Eleições Autárquicas, com o objectivo de fortalecer a presenta do Chega nos órgãos de administração local na Madeira e no Porto Santo.

Em comunicado enviado às redacções esta tarde, Miguel Castro diz mesmo ser “um desígnio” o crescimento do partido na Região e assume a determinação do partido em alcançar um papel mais significativo na política autárquica madeirense.

“O poder local é o palco onde se enfrentam, de maneira mais directa, os desafios concretos das comunidades. Por isso, é precisamente aí que pretendemos marcar a diferença, apresentando soluções práticas e eficazes para os problemas que afectam o quotidiano dos cidadãos”, afirmou o presidente da estrutura regional.

Já Francisco Gomes salientou a “oportunidade ímpar” de o partido demonstrar que está “profundamente” comprometido com os madeirenses e a resolução dos seus problemas.

“O nosso objectivo é aumentar a representação nos órgãos locais, de modo a garantir a boa gestão dos interesses públicos e a defesa dos interesses dos madeirenses”, frisou o parlamentar.

Ambos vincaram o empenho no Chega/Madeira nesse acto eleitoral, deixando uma nota de optimismo quanto ao que dizer ser a consolidação da presença do partido na Região.