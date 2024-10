AC Milan, de Paulo Fonseca, consegue primeira vitória na fase de liga

O AC Milan, do treinador português Paulo Fonseca, alcançou hoje a primeira vitória na nova edição da Liga dos Campeões de futebol, na receção ao Club Brugge, por 3-1, na terceira jornada da fase de liga.

Depois de duas derrotas nas duas rondas iniciais, com Liverpool (3-1) e Bayer Leverkusen (1-0), os 'rossoneri' impuseram-se ao campeão belga, tendo inaugurado o marcador aos 34 minutos, pelo norte-americano Christian Pulisic, num canto direto.

Pouco depois, aos 40 minutos, Raphael Onyedika foi expulso, mas nem por isso o Club Brugge se atemorizou e, mesmo com um elemento a menos, chegou ao empate, aos 51, por Kyriani Sabbe.

Contudo, foi já sem o internacional luso Rafael Leão em campo (substituído aos 60 minutos) que o AC Milan conseguiu consumar o triunfo, graças ao médio neerlandês Tijjani Reijnders, que assinou um 'bis' em 10 minutos, aos 61 e 71, oferecendo os primeiros três pontos à formação 'milanista' na 'Champions'.

Já o Club Brugge, que vai defrontar o Sporting em dezembro, contabiliza três pontos, após ter vencido o Sturm Graz na ronda anterior (1-0) e ter perdido na primeira jornada com o Borussia Dortmund (3-0).

No Mónaco, defrontaram-se duas formações que foram colocadas no caminho do Benfica, com os monegascos, que jogam com as 'águias' em novembro, a golearem por 5-1 o Estrela Vermelha, que se tinha estreado com um desaire perante o conjunto de Bruno Lage (2-1).

O japonês Takumi Minamino (20 e 70 minutos), o suíço Breel Embolo (45+4), o costa-marfinense Wilfried Singo (54) e Maghnes Akliouche (90+6) assinaram a 'mão cheia' monegasca, sendo que, pelo meio, o senegalês Cherif Ndiaye (27) ainda empatou a partida.

O emblema do Principado segue com sete pontos em três jogos na fase de liga da 'Champions', sendo provisoriamente o líder isolado, enquanto os sérvios averbaram o terceiro desaire no mesmo número de encontros.