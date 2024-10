Sporting de Braga procura segunda vitória na competição

O Sporting de Braga recebe hoje os noruegueses do Bodo/Glimt, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, em que vai procurar somar a segunda vitória, depois do pesado desaire na Grécia.

Num horário fora do habitual e pouco propício à presença de público num dia de semana (15:30 em Lisboa), os bracarenses tentam atingir os seis pontos, três semanas após terem sido derrotados por 3-0 frente ao Olympiacos.

Com um triunfo alcançado, na primeira jornada, frente ao Maccabi Telavive (2-1), a formação comandada por Carlos Carvalhal terá pela frente o campeão norueguês e atual líder do campeonato local, que se estreou na Liga Europa com uma surpreendente vitória sobre o FC Porto (3-2) e contabiliza quatro pontos, mais um do que os minhotos.

O Sporting de Braga-Bodo/Glimt é apenas um de dois encontros marcados para hoje, sendo que, à mesma hora, defrontam-se o Galatasaray e o Elfsborg, em Istambul.

A outra formação portuguesa na competição, o FC Porto, que soma um ponto, entrará em campo na quinta-feira, com a receção aos alemães do Hoffenheim.