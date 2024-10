Grupo Cordophonia actua pela primeira vez no Porto Santo

O grupo Cordophonia, nascido em 2020, está pela primeira vez no Porto Santo, onde vai actuar na V Mostra do Pão, que se realiza até amanhã na ilha dourada. Cláudia Gouveia, na voz e Joaquim Florença, no eufónio, juntam-se a este grupo para um concerto especial.

Francisco Jesus, o responsável pelo projecto, refere que é importante levar à ilha dourada, um pouco do trabalho realizado com os cordofones bem como com a música tradicional. No entanto, este grupo constituído por jovens, tem no seu repertório outros estilos musicais que se podem fazer e acompanhar por estes instrumentos.

O grupo é composto por Francisco Jesus, viola de arame, rajão, guitarra acústica e voz; Victor Teixeira, braguinha e voz; Lucas Faria, acordeão; Rafael Freitas, ukulele baixo e voz; Inês Silva, voz; e Salvador França, bateria.

A primeira vez que os Cordophonia actuaram foi numa festa da escola no Caniço e, desde essa altura, divulgam a música tradicional um pouco por toda a ilha e em Agosto do corrente ano fizeram um tributo a Max, onde se apresentaram ao vivo no Largo da Achada na Camacha. Após esta presença no Porto Santo começam a preparar um repertório especial com temas da tradição natalícia madeirense e portuguesa.