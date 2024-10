Albuquerque e Cafôfo trocam argumentos sobre quem construiu habitação

"Treinador de bancada" e que "joga a meio campo" foi o que MIguel Albuquerque chamou a Paulo Cafôfo na questão da habitação. O líder do PS devolveu a 'boca' e chamou ao presidente do Governo Regional "treinador adjunto" porque tudo o que construiu foi "com o dinheiro dos outros".

Cafôfo acusou Albuquerque de, tanto na Câmara Municipal do Funchal como no Governo, construir casas "com o dinheiro de Alberto João Jardim e António Costa".

No caso da CMF, o líder socialista lembrou que foi ele a criar uma estratégia de habitação que não havia na gestão de Albuquerque,

O presidente do GR respondeu que construiu "mais de 1.000 casas e não tinha estratégia de habitação". "O que chamam plano é um refúgio da incompetência", devolveu.