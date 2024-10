Obras paradas na Cancela exasperam condutores

A zona da Cancela, mais precisamente na nova rotunda que está a ser feita para fazer a ligação à Via Rápida, obra do Governo Regional da Madeira, tem gerado um enorme sufoco a quem circula na zona, nomeadamente em horas-de-ponta. Para piorar, com o reinício do ano lectivo em Setembro, a situação ficou caótica.

E ainda mais agonizante, a obra estará parada nos últimos dias, desconhecendo-se, para já, a razão porque tal aconteceu. Idealizado para melhorar o escoamento do trânsito na zona da Cancela, neste momento está a ser um problema agravado e situação que já dura há meses, desde que começaram os trabalhos.

A denúncia vem de uma condutora que, desde Setembro, enfrenta praticamente todos os dias um congestionamento de trânsito de meia-hora, num trajecto que faria em 2 minutos.

Problemas de expropriação de terrenos, segundo o DIÁRIO apurou, estarão a levar a esta situação. O Governo Regional ainda não chegou a acordo com os proprietários de terrenos por onde passaria a obra, uma situação que se arrasta há meses e que nos últimos 2 meses levou à paralização da empreitada.