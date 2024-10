Albuquerque confirma avanços nas negociações, mas ainda sem garantias sobre Orçamento

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou que as negociações com o Estado sobre o próximo Orçamento de Estado para 2025 estão a avançar, apesar de ainda não existir nenhuma garantia definitiva.

"Ainda estamos em negociações", afirmou, mas realçou que as recentes reuniões têm permitido uma aproximação entre as partes.

"Ainda hoje tivemos um conjunto de reuniões online e vamos aproximando, aos poucos, daquilo que pretendemos", revelou, esclarecendo que as conversações envolveram os “ministérios mais importantes” para os interesses da Madeira, nomeadamente o Ministério da Coesão Territorial, o Ministério das Finanças e o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa.

As declarações foram proferidas, esta tarde, à margem da visita à ‘Loja 15, localizada na Rua Dr. Pestana Júnior, no Funchal.