Rubina Leal defende reforço de meios técnicos e humanos para as CPCJ

Na apresentação do livro ‘O que se passa na infância não fica na infância’, que decorreu hoje no Fórum Machico, a Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal exortou a que sejam asseguradas todas as condições para que as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) possam cumprir de forma profícua o seu trabalho e salvaguardar assim os superiores interesses das nossas crianças.

Rubina Leal salientou o trabalho levado a cabo pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que desempenham um papel fulcral na defesa dos direitos na infância, muitas vezes em situações limite, difíceis de analisar, com recursos que nem sempre são os desejados, tanto humanos como técnicos. “Se queremos uma sociedade exemplar na área sobre a qual hoje nos debruçamos, então afigura-se fundamental garantir que estas estruturas estão devidamente apetrechadas e capacitadas para fazer devidamente o seu trabalho”, rematou.

Por ocasião do lançamento desta obra, coordenada pelo Juiz Desembargador Paulo Guerra e o Psicólogo João Pedro Gaspar, a Vice-Presidente do Parlamento Madeirense assinalou que nos 50 anos da democracia, este é um livro que reúne um conjunto de textos de 50 autores, que tiveram a audácia de prestar mais um contributo para a defesa dos direitos das crianças, mas sobretudo um olhar mais especializado sobre o impacto das vivências na infância ao longo do percurso de vida.

A concluir, Rubina Leal, congratulou os coordenadores de ‘O que se passa na infância não fica na infância’, na certeza de que esta obra fará escola, e permitirá dar mais um passo sustentável na tão necessária compreensão plena daquela fase da vida onde se é mais feliz e inocente: a infância.”