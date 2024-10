Roberto Silva ressalva papel das Juntas de Freguesia no desenvolvimento da Região

Roberto Silva agradeceu o trabalho de todos os autarcas da Madeira “pelo excelente trabalho e pela forma como tem ajudado o Governo no dia-a-dia, nas dificuldades que têm aparecido”. “As Juntas de Freguesia e os membros das Assembleias de Freguesia têm sido fundamentais para a Madeira e o Porto Santo que temos hoje”.

O representante do Governo Regional falava na abertura do VII Encontro Regional de Autarcas de Freguesia, que decorre no Centro de Congressos do Porto Santo.

“O presidente do Governo está solidário com as Juntas de Freguesia”, afirmou Roberto Silva, lembrando o passado de Miguel Albuquerque enquanto autarca. “Quem é autarca nunca o deixa de ser”, disse ainda, lembrando que o povo, através do voto, pode “mandar para casa” o autarca.

Roberto Silva salientou que o Governo Regional quer continuar a trabalhar com as Juntas de Freguesia, abraçando as causas de cada freguesia.