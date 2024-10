Saiba o que hoje é notícia

A Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente apresenta hoje o plano de reorganização para as urgências de obstetrícia, ginecologia e pediatria, cerca de três meses depois de ter sido criada pela ministra da Saúde.

A comissão presidida pelo pediatra Alberto Caldas Afonso vai apresentar o plano de reorganização do funcionamento destas urgências em conferência de imprensa, agendada para as 11:00 em Lisboa e com a presença da ministra, Ana Paula Martins.

Esta comissão foi criada em julho por despacho da ministra da Saúde, substituindo a anterior Comissão Nacional da Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, que estava integrada na Direção-Geral da Saúde.

A nova comissão passou a desenvolver a sua atividade na dependência direta do gabinete da ministra, que considerou, no seu despacho, ser necessário antecipar "elementos críticos a curto e médio prazo, bem como prever um conjunto de medidas estruturantes, com uma impactante alteração de paradigma na área materno infantil do Serviço Nacional de Saúde".

As urgências de obstetrícia/ginecologia e de pediatria voltaram, durante este verão, a registar dificuldades de funcionamento, devido à falta de especialistas para preencher as escalas, o que levou ao encerramento parcial ou a constrangimentos desses serviços.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O escritor moçambicano Mia Couto recebe hoje, em Cascais, o Grande Prémio de Conto Branquinho da Fonseca da Associação Portuguesa de Escritores (APE), que lhe foi atribuído pelo livro "Compêndio para desenterrar nuvens".

Com um valor monetário de 12.500 euros, o prémio foi instituído em 2023 pela APE, com o patrocínio da Câmara Municipal de Cascais e da Fundação D. Luís I.

O júri desta edição do prémio foi composto por Fernando Batista, Mário Avelar e Paula Mendes Coelho.

DESPORTO

O Sporting procura a segunda vitória na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, visitando um ano depois o Sturm Graz, desta vez em Klagenfurt, na terceira jornada da prova 'milionária'.

Em setembro do ano passado, os 'leões' foram vencer a Graz, por 2-1, ainda na fase de grupos da Liga Europa, repetindo agora o duelo com o conjunto austríaco, noutra competição, mas também noutro local, a 140 quilómetros da cidade que acolheu a partida da época passada.

No Estádio Wörthersee, em Klagenfurt, reduto em que o Sturm atua como visitado na 'Champions', o Sporting tentará o segundo triunfo em três jogos, depois de ter batido o Lille na estreia (2-0) e ter cedido um empate em casa do PSV Eindhoven (1-1) na ronda anterior.

A partida entre os campeões português e austríaco tem início agendado para as 20:00 (hora de Lisboa), sendo que os 'verdes e brancos' somam quatro pontos, na 12.ª posição, enquanto o Sturm Graz é 31.º, com duas derrotas em outros tantos jogos, com Brest (2-1) e Club Brugge (1-0).

Hoje, disputam-se mais oito jogos da fase de liga, entre os quais o Real Madrid-Borussia Dortmund, formações que voltam a defrontar-se quatro meses e meio depois da final da última edição, vencida pelos espanhóis.

A outra formação portuguesa em competição, o Benfica, que soma duas vitórias, apenas entra em campo na quarta-feira, na receção aos neerlandeses do Feyenoord às 20:00.

INTERNACIONAL

A cimeira dos BRICS, bloco de países emergentes, arranca na cidade russa em Kazan e o anfitrião do encontro, o Presidente Vladimir Putin, pretende mostrar o fracasso da política de isolamento do Ocidente desde a agressão à Ucrânia.

A reunião, que decorre até quinta-feira, acontece numa altura em que Moscovo está a ganhar terreno militarmente na Ucrânia e forjou alianças estreitas com os maiores adversários dos Estados Unidos: a China, o Irão e a Coreia do Norte.

São esperados cerca de 20 dirigentes estrangeiros, aliados ou parceiros, para a cimeira, com particular destaque para os Presidentes da China (Xi Jinping), do Irão (Massoud Pezeshkian) e da Turquia (Recep Tayyip Erdogan) e para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Quem não vai estar presencialmente em Kazan é o chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que por motivos médicos cancelou a viagem e vai assistir aos trabalhos da cimeira por videoconferência.

Na véspera do arranque da cimeira, a Rússia anunciou uma reunião na quinta-feira entre Putin e o secretário-geral da ONU, António Guterres, naquele que será o primeiro encontro entre os dois dirigentes desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Com quatro membros fundadores (Brasil, China, Índia e Rússia) quando foi criado em 2009, o bloco dos BRICS incluiu a África do Sul em 2010. Este ano, o bloco angariou mais quatro membros: Etiópia, Irão, Egito e Emirados Árabes Unidos.

PAÍS

O contrato de conceção, construção e exploração da futura dessalinizadora do Algarve, que deverá estar construída até finais de 2026, é assinado hoje em Albufeira, representando um investimento de cerca de 108 milhões de euros.

O contrato de adjudicação está integrado no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, enquadrado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O projeto de construção de uma dessalinizadora no concelho de Albufeira, no distrito de Faro, é uma das medidas de resposta à seca que afeta a região mais a sul de Portugal continental integrada num pacote de medidas lançado pelo anterior Governo.

A infraestrutura terá como capacidade inicial 16 milhões de metros cúbicos (m3), mas a empresa está a projetá-la para que tenha capacidade para tratar até três vezes mais do que esse volume, ou seja até aos 24 milhões m3 de água.

Na cerimónia de contrato estará presente o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia, e o ministro-Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

SOCIEDADE

Os farmacêuticos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão estar em greve entre hoje e quinta-feira contra o impasse nas negociações com a tutela, agendando uma concentração para o último dia junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa.

A greve, que se iniciou às 00:00 de hoje e termina às 23:59 de quinta-feira, surge depois de a tutela ter adiado uma reunião que estava prevista para o início do mês.

O SNF lembra que, durante seis meses de reuniões, o Ministério da Saúde sempre disse compreender a necessidade de corrigir a situação em que se encontram estes profissionais, recordando, no entanto, que, apesar desse reconhecimento, "nada foi efetivamente feito" para que a correção da situação dos farmacêuticos do SNS acontecesse.

Em comunicado, os farmacêuticos referem que tinham apresentado uma proposta, que não mereceu qualquer resposta por parte da tutela, e dizem sentir-se discriminados, pois o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de negociar nova grelha remuneratória para os médicos com efeitos a janeiro de 2025 e chegou a acordo com alguns sindicatos de enfermeiros.

A concentração junto ao Ministério da Saúde ocorrerá pelas 14:00 de quinta-feira.

***

A sessão do julgamento do processo BES/GES agendada para hoje no Juízo Central Criminal de Lisboa será marcada pela audição do depoimento do falecido empresário Pedro Queiroz Pereira, em julho de 2018, e pela inquirição do banqueiro Fernando Ulrich.

O arranque dos trabalhos está marcado para as 09:30, naquela que é a única sessão desta semana, e o testemunho do antigo líder da Semapa deve durar cerca de duas horas e meia.

Pedro Queiroz Pereira morreu em 2018, depois de ter entrado em conflito com Ricardo Salgado e de ter contribuído para a queda do ex-banqueiro, ao expor os problemas nas contas do Grupo Espírito Santo (GES).

Já de tarde deve ser ouvido o presidente do conselho de administração do BPI (chairman), Fernando Ulrich. O banqueiro, então presidente executivo do BPI, chegou a defender publicamente que as autoridades deviam ter atuado mais cedo face aos problemas no GES.

O antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, é o principal arguido do caso BES/GES e responde em tribunal por 62 crimes, alegadamente praticados entre 2009 e 2014.

Segundo o MP, a derrocada do GES terá causado prejuízos superiores a 11,8 mil milhões de euros.

***

A Guarda Nacional Republicana inicia hoje uma operação de fiscalização direcionada para os transportes rodoviários de mercadorias perigosas, visando a prevenção da sinistralidade rodoviária e a diminuição da concorrência desleal.

Em comunicado, a GNR adianta que a operação "ADR -- Transporte de mercadorias perigosas" vai incidir prioritariamente nas características dos veículos, documentação, equipamentos de segurança, sinalização e marcação, manuseamento e estiva, tacógrafos e condução sob influência de álcool e/ou drogas.

As ações de fiscalização visam garantir "sentimento de segurança dos cidadãos e sensibilizar a opinião pública para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas".

A operação termina na sexta-feira e realiza-se em todo o território do continente.