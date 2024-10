Montenegro coloca Rubina Leal em lugar elegível para o Conselho Nacional do PSD

O líder nacional do PSD, Luís Montenegro, colocou a social-democrata madeirense, Rubina Leal, na lista candidata ao Conselho Nacional do partido.

Ao órgão máximo do partido entre congressos, candidataram-se duas listas alternativas à da direção, encabeçadas por André Pardal (Lisboa) e Luís Rodrigues (Setúbal), que também se apresentaram a votos no último Congresso do PSD.

A social-democrata Rubina Leal é deputada e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.