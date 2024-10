Igreja de São Martinho recebe concerto de canto gregoriano

A Igreja de São Martinho, no Funchal, será palco para o concerto desta sexta-feira, dia 25 de Outubro, do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, evento promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direcção Regional da Cultura. A partir das 21h30, o organista Juan de La Rubia, acompanhado pelo Coro Gregoriano de Lisboa, sob direcção de Armando Possante, revelam ao público 'In Festo Sancti Martini – Canto Gregoriano e Improvisação ao Órgão'.

“O concerto centra-se na recriação da estrutura musical da liturgia da missa, passando por todas as peças do próprio, específicas desta festa e que acompanham os principais momentos da cerimónia", escreve Armando Possante sobre o concerto de amanhã.

"De acordo com a tradição iniciada no período medieval e que se prolongou até aos nossos dias, estas peças serão precedidas ou seguidas por improvisações feitas ao órgão, nas quais o organista usará como temas as melodias das peças gregorianas”, detalha, acrescentando que “o Coro Gregoriano de Lisboa apresentará, neste concerto, vários momentos musicais da liturgia de São Martinho, orago desta igreja".

O concerto, a semelhança dos anteriores, é de entrada gratuita.

Coro Gregoriano de Lisboa

Fundado em 1989 por Maria Helena Pires de Matos, então professora responsável pela cadeira de Canto Gregoriano da Escola Superior de Música de Lisboa, o Coro Gregoriano de Lisboa tem como objectivo a divulgação do seu estudo e execução, tendo desenvolvido uma intensa actividade de concertos em mais de 50 cidades no continente e ilhas.

O Coro Gregoriano apresentou-se já em vários países, nomeadamente no Japão (1995), Bélgica (1997 e 2003, no Festival Internacional de Canto Gregoriano de Watou), Luxemburgo (1999 e 2004 nas Jornadas de Canto Gregoriano da Abadia de St. Maurice de Clervaux), Suíça (2000 no XII Festival de Música medieval e renascentista “Cantar di Pietre”), Itália (2007, no VIII Congresso Internacional de Canto Gregoriano em Florença) e Marrocos (2007, no Festival de Músicas Sacras do Mundo em Fez).

O Coro Gregoriano editou cinco trabalhos discográficos, nomeadamente Liturgia de Santo António (1993) que recebeu o CHOC de Le Monde de la Musique, Missa pela Paz (1997) – contemplado com o Diapason d’Or da revista Diapason, Liturgias de Santos Europeus do 1.º Milénio e Os Apóstolos (2011), nomeado para o prémio Autores da SPA como melhor trabalho de Música Erudita. Desde 2011 o Coro Gregoriano é dirigido por Armando Possante.

Armando Possante

Armando Possante fez os seus estudos musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa e na Escola Superior de Música de Lisboa, onde actualmente ensina.

Concluiu os Cursos Superiores de Direção Coral, com o professor Christopher Bochmann, Canto Gregoriano, com a professora Maria Helena Pires de Matos, e Canto, com o professor Luís Madureira. Estudou Canto em Viena com Hilde Zadek e frequentou masterclasses de Canto e Canto Gregoriano com os maiores especialistas mundiais.

É director musical e solista do Grupo Vocal Olisipo e do Coro Gregoriano de Lisboa, tendo-se apresentado em concertos e orientado workshops em todo o mundo. Gravou mais de duas dezenas de discos com grande reconhecimento crítico. Conquistou vários prémios, entre os quais o 3.º prémio no Concurso Luisa Todi e o 1.º prémio no 7º Concurso de Interpretação do Estoril. Conquistou com o GVO, quatro primeiros prémios e vários prémios de interpretação em concursos internacionais. Apresenta-se regularmente como solista em recital, oratória e ópera, tendo colaborado com as principais orquestras e maestros do país.

Juan de la Rubia

Juan de la Rubia é o organista titular da Basílica da Sagrada Família de Barcelona. Originário de Vall d’Uixó (Castellón), a sua formação artística desenvolveu-se em diversas capitais europeias nas áreas do órgão, piano e improvisação, esta última trabalhando com Emilio Molina e Wolfgang Seifen.

Os prémios extraordinários obtidos no final dos estudos, e os primeiros prémios no Concurso Permanente da Juventude Musical Espanhola e do Primer Palau, influenciaram significativamente o início da sua carreira.

O seu activo trabalho como solista permitiu-lhe atuar em palcos de destaque em mais de trinta países de todo o mundo, e desempenhou funções como solista e maestro ao lado de orquestras como a Orquestra Nacional de Espanha, a Orquestra RTVE, ORCAM e ainda a Orquestra Filarmónica de Bogotá, entre outros grupos notáveis.

No domínio da interpretação historicamente informada trabalhou com Les Siècles e dirigiu a Freiburger Barockorchester, a Orquestra Barroca de Tenerife e, recentemente, promoveu a criação da sua própria orquestra: a Orquestra del Miracle.

PROGRAMA DO CONCERTO

Ad Matutinum

Canto Gregoriano

¬ Antiphona ad Invitatorium «Laudemus Deum nostrum» cum Psalmus 94

Ad Missam

Juan de la Rubia (1982)

¬ Improvisação sobre «Statuit ei Dominus»

Canto Gregoriano

¬ Introitus «Statuit ei Dominus»

¬ Kyrie XIV

Juan de la Rubia

¬ Improvisação sobre Kyrie XIV

Canto Gregoriano

¬ Graduale − Ecce sacerdos magnus

Juan de la Rubia

¬ Improvisação sobre «Alleluia, Beatus vir»

Canto Gregoriano

¬ Alleluia «Beatus vir, sanctus Martinus»

Notker Balbulus (840-912)

¬ Sequentia «Virgo plorans»

Juan de la Rubia

¬ Improvisação sobre «Veritas mea»

Canto Gregoriano

¬ Offertorium «Veritas mea»

¬ Sanctus XIV

¬ Agnus Dei XIV

Juan de la Rubia

¬ Improvisação sobre «Beatus servus»

Canto Gregoriano

¬ Communio «Beatus servus»

Ad Vesperas

Canto Gregoriano

¬ Antiphona «O beatum Pontificem» cum Magnificat

Ad Completorium

Canto Gregoriano

¬ Antiphona «Salve Regina»

Juan de la Rubia

¬ Improvisação sobre «Salve Regina»