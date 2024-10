PSD quer que Casas da Madeira tenham papel reforçado

Para "melhor conhecer o trabalho das Casas da Madeira e compreender directamente a sua actividade e os desafios que enfrentam", o Grupo Parlamentar do PSD Madeira informa que "visitou a sede da Casa da Madeira do Norte, onde teve oportunidade de se reunir com os seus membros", conforme se vê pela foto.

"Durante o encontro, o porta-voz da iniciativa, o deputado Brício Araújo, destacou a importância de reforçar e criar novas dinâmicas de relacionamento com os madeirenses que residem, estudam, trabalham no território continental e em particular no Norte de Portugal. No decorrer da visita, parlamentar sublinhou que este espaço 'vive e sente a Madeira', funcionando como uma 'verdadeira embaixada da Madeira no Norte do país'", realça, citado na nota.

Ao longo da visita, acrescenta, "foi enfatizada a necessidade de entender, em primeira mão, as atividades atuais e os desafios enfrentados pela Casa da Madeira do Norte". E citam o deputado: "Procuramos essencialmente acompanhar in loco a actividade actual e perceber as dificuldades e os grandes desafios da instituição, por forma a que possamos também contribuir para que possa enfrentar novos tempos."

Ainda nesse momento, o deputado madeirense reafirmou "a importância de um reforço do papel das Casas da Madeira com os estudantes, doentes ou trabalhadores", reconhecendo que "sabemos que vivemos novos tempos e que esta Casa tem novas exigências", ao reforçar "o compromisso de apoio contínuo às comunidades madeirenses no continente".

Esta foi uma visita para sublinhar "o compromisso do PSD Madeira em manter um diálogo próximo e permanente com todos os madeirenses, independentemente da sua localização, e em promover o fortalecimento das instituições que trabalham diariamente para preservar a ligação entre a Madeira e os seus cidadãos no exterior", conclui a nota social-democrata.