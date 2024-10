CDS quer actualização das diárias nas Casas de Saúde Mental da Madeira

O CDS vai propor, para o Orçamento da Região, a actualização das diárias nas Casas de Saúde Mental da Madeira para os níveis nacionais. O partido considera ser inaceitável que "apesar dos custos de insularidade, das valências que têm vindo a criar e das respostas que conseguiram encontrar para flagelos, como o aumento da toxicodependência, as Casas de Saúde Mental da Região recebam apoios por utentes da Região inferiores aos concedidos no plano nacional".

O centristas indicam que esta será uma das condições para viabilizar o Orçamento da Região para o próximo ano. "O CDS defende que o Governo Regional actue rapidamente, no sentido de cumprir a actualização prometida para este ano, com efeitos retroactivos a Janeiro e que assegure o seu aumento no Orçamento de 2025, para cobrir os custos reais dos internamentos", refere em nota à imprensa.

O partido reconhece o trabalho que tem vindo a ser desenvolvidos pelas Casas de Saúde Mental de São João de Deus e Câmara Pestana, que estão a completar 100 anos, reforçando a "acção notável no apoio aos doentes mentais, aos mais vulneráveis e aqueles que, muitas vezes, são descartados pela sociedade".

" No entanto, não basta o reconhecimento, é necessário apoiar estes serviços de saúde, que são uma parte importantíssima do Serviço Regional de Saúde. A Madeira tem uma enorme dívida de gratidão para com estas Casas orientadas por congregações da Igreja Católica", considera o CDS que recorda que, recentes estudos indicam que 23% da população sofre de uma doença mental.