Pedro Ramos foi aos Estados Unidos à procura de "soluções tecnológicas para o novo hospital"

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil esteve recentemente nos Estados Unidos da América à procura "das novas soluções tecnológicas para o novo Hospital Central e Universitário da Madeira", justificando, assim, a ida de sete dias àquele país norte-americano "onde se fazem os melhores desenvolvimentos nesta área", sustentou.

O objectivo, salientou, passa por "transformar todo o sistema informático do hospital". Esta visita deve ser encarada como um primeiro contacto, devendo, proximamente deslocar-se à Madeira técnicos dos EUA para contactarem com os profissionais do SESARAM desta área.

A esse respeito, o Pedro Ramos garante ter já "resultados muito prometedores para os próximos anos", na área da transformação digital.

O governante lembrou o facto de o novo hospital da Região, em fase de construção na zona de Santa Rita, é uma unidade de saúde KIWI (Knowledgeable, Intelligent, Wise, Interoperable), ou seja, muito a ligado ao conhecimento, à inteligência híbrida, com recurso a tecnologia de ponta.

Nesse sentindo, reforçou a aposta na melhor capacitação e governança dos vários serviços, na continuidade da formação e diferenciação dos recursos humanos, como forma de dar uma resposta mais adequada à população residente e visitante em termos de saúde.

Esta deslocação de Pedro Ramos aos EUA aconteceu entre os dias 8 e 14 de Outubro e custou, pelo menos, oito mil euros.