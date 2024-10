Danny já não é o director-desportivo do Marítimo. O anúncio foi feito pelo próprio há poucos minutos numa conferência de imprensa realizada no Estádio do Marítimo. Motivos pessoais estão na origem desta decisão.

O antigo capitão dos verde-rubros exerceu o cargo desde Novembro de 2023, altura em que Carlos André Gomes foi eleito como presidente do Marítimo.