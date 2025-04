73.º Aniversário do Clube Naval do Funchal com os TAXI

O Clube Naval do Funchal irá celebrar o seu 73.º aniversário, no dia 30 de Abril, com uma festa especial no solário da Quinta Calaça, proporcionando uma tarde e noite de celebração, convívio e muita música.

O evento é organizado pelo Clube Naval do Funchal e pelo Enseada Food & Drinks (Grupo Castanheiro), garantindo uma produção à altura da história da instituição e da importância da data. A festa arrancará com um sunset ao som do DJ Vítor Freitas e terá como grande destaque a actuação dos TAXI, uma das bandas mais icónicas do rock português. Após o concerto, com a duração aproximada de 75 minutos, sobe ao palco o DJ OXY, e a noite encerra com um dueto entre DJ Vítor Freitas & DJ OXY.

TAXI – UMA DAS BANDAS MAIS ICÓNICAS DA MÚSICA PORTUGUESA

Os TAXI nasceram no Porto e consolidaram-se no panorama musical nacional em 1981, com a edição do seu álbum de estreia pela Polygram (actualmente Universal Music Portugal), tornando-se o primeiro disco de ouro do rock português.

Em 1982, lançaram o álbum ‘Cairo’, também disco de ouro, cuja icónica capa metálica se tornou um objecto de culto. Ao longo da sua carreira, os TAXI editaram cinco álbuns de originais e deixaram uma marca inesquecível na música portuguesa com temas como ‘Chiclete’, ‘TVWC’, ‘TAXI’, ‘Vida de Cão’, ‘Lei da Selva’, ‘Rosete’, ‘Cairo’, ‘Fio da Navalha’ e ‘Sozinho’, entre muitos outros.

Mantendo-se uma referência intemporal, os TAXI continuam a reunir fãs de diferentes gerações. A celebração dos seus 45 anos de carreira arrancou recentemente com o lançamento de uma edição especial em vinil – ‘O Best Of’ – e incluirá concertos muito aguardados nos Coliseus de Lisboa e Porto, em Novembro de 2025, com uma digressão que se estenderá até ao final de 2026.

Os TAXI regressam à Madeira após mais de 40 anos, tendo actuado na ilha apenas uma vez em 1982, segundo informações confirmadas pela banda e pelo seu agente.

Este regresso é, por isso, um momento histórico para os fãs e para o Clube Naval do Funchal, que tem vindo a trazer grandes nomes da música nacional aos seus aniversários. Depois de artistas como Rui Veloso, Bárbara Tinoco e Herman José, este ano será a vez dos TAXI subirem ao palco para um concerto memorável.

Espera-se casa cheia na Quinta Calaça, para celebrar a história do Clube Naval do Funchal ao som de grandes clássicos da música portuguesa!

BILHETES E INFORMAÇÕES

Os bilhetes para sócios do Clube Naval do Funchal custam 25 € e poderão ser adquiridos na portaria da sede social do Clube Naval do Funchal, na Quinta Calaça, bem como no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal.

Os bilhetes para o público em geral têm o valor de 30 € e estes poderão ser comprados na portaria da sede social do Clube Naval do Funchal – Quinta Calaça, no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal e no Castanheiro Boutique Hotel.

O pack Jantar + Bilhete para o Naval Beach Club está disponível para sócios do Clube Naval do Funchal por 65 €, e para não sócios por 70 €, podendo comprá-lo no Naval Beach Club.

A idade mínima para atendimento é 14 anos, com acompanhamento dos pais, e os bilhetes são limitados à lotação do espaço, por isso não perca tempo e marque já o seu lugar!

Para mais informações siga-nos através de:

Instagram: Instagram.com/enseada_food_drinks

Facebook: facebook.com/enseadafooddrinks