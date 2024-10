Museu de Imprensa acolhe X edição do Seminário 'Desbravar os 'trilhos' da Educação' - ANP Madeira

A X edição do Seminário 'Desbravar os 'trilhos' da Educação' - ANP Madeira decorre, na sexta-feira, pelas 9h00, no Museu de Imprensa – cidade de Câmara de Lobos.

A sessão de abertura contará com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Leonel Silva, da presidente nacional da Associação Nacional de Professores, Paula Carqueja, e do presidente regional da Associação Nacional de Professores, Luis Alves.

Consulte o programa na íntegra: