Mercado dos Lavradores acolhe X edição do Winter Market

A Câmara Municipal do Funchal promove a X edição da iniciativa municipal Winter Market no Mercado dos Lavradores entre 21 e 26 de Outubro. Tendo em conta a elevada procura pelo evento, a autarquia decidiu prolongá-lo por mais dois dias.

Esta edição do Winter Market terá lugar no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço dedicado a Feiras e Eventos, e contará com a participação de 19 marcas, a saber: As Marias; Atelier Gatafunhos; Barro Cru; By a Fairy; Catota Baby&Kids; Claudia Henriques; Coisas Minhas; Disto Artesanato; Estimei Loja e Atelier; Joy of Madeira Handcraft; Karla Vieira Atelier; Luna BCN; M13 Natural/Agulha Mágica; Mi.sa; Natureza Viva; Niarte.Funchal; Orar com Cristais; Patrícia Pinto; SD Handmade-Madeira.

Muitas das marcas participantes utilizam técnicas artesanais e tradicionais para elaborar os seus produtos, demonstrando preocupação com a reutilização e transformação de materiais.

A feira estará em funcionamento no horário compreendido entre as 9 e as 18 horas, à excepção do último dia, 26 de Outubro, em que encerrará às 14 horas.

Com eventos desta natureza, a Câmara Municipal do Funchal pretende estimular e dinamizar a frequência dos seus espaços municipais e, simultaneamente, contribuir para a divulgação e promoção de diversas marcas de empreendedores locais, alavancando o seu crescimento e visibilidade.